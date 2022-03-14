Китай не поддержит Россию. Ситуация изменилась – Ижак

Китай не будет применять прямые санкции в отношении РФ. В то же время будет скупать российские ресурсные предприятия, считает политолог-международник Алексей Ижак. Фото: radiosvoboda.org

России, пытающейся оккупировать Украину, не стоит сейчас рассчитывать на поддержку Китая. Ни оружия, ни финансов РФ не получит. Китай примет участие в утилизации экономики страны-агрессора. Об этом в комментарии Gazeta.ua сказал политолог-международник Алексей Ижак.

Так комментирует обращение РФ в Китай о помощи.

"Если это все правда, то РФ оружие от Китая не получит. Для них сейчас важнее прекратить эту войну, чем давать России победить. Им неинтересна эта тема. Они могли поддержать РФ в тихом завоевании Украины. Но не так, как сейчас. И если Китай поможет России сейчас, то попадает под санкции, а им это не нужно", – говорит эксперт.

Китай не будет применять прямые санкции в отношении РФ. В то же время будет скупать российские ресурсные экспортные предприятия, считает политолог-международник.

"Когда фондовые рынки России упали, был призыв посла Китая в Москве "Скупайте активы РФ, пока они дешевы". Но здесь речь скорее всего идет об экспортных важных компаниях. Например, РусАл (российская алюминиевая компания, один из крупнейших в мире производителей первичного алюминия и глинозема.- Gazeta.ua). Китай сможет их купить Но спасать предприятия, которые там остановились, потому что западные инвесторы ушли, китайцы не будут. Месяц назад Китай мог быть заинтересован, чтобы создать проблемы для США, в частности с помощью РФ. А сейчас им интересно принять участие в утилизации их экономики. И то, что плохо лежит забрать. Санкции, скорее всего, против РФ вводить не будут. Но косвенно определенные меры применяют. Не хотят создавать себе проблемы. Еще до этого два государственных банка Китая прекратили операции с российской нефтью: "Это не санкции – нам нужно выяснить ситуацию". Думаю, так будет и дальше", - говорит Ижак.

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У Украины сейчас происходит переоценка и союзников и врагов. В частности, стоит посмотреть, чем закончится история с Китаем и какова их позиция, отмечает эксперт.

"Знали ли они и поддерживали Россию в попытке оккупации Украины? Какова была их политика? Есть ощущение того, что Китай не просто знал, но и поддерживал. Просто не ожидал такой войны, которая сейчас ему не нужна. Китай должен быть экономически наказан за то, что играл такие игры, если все подтвердится".

Россия попросила у Китая военную и экономическую помощь в войне с Украиной. Об этом сообщает советник по национальной безопасности США Джейк Салливан. В понедельник в Риме предстоит встреча российских и китайских чиновников, которые обсудят возможную роль Китая в войне. Объем торговли Китая с РФ – $150 млрд. Это – 2,5%. Объем же торговли Китая с США — $755 млрд. США остается главным торговым партнером Китая.