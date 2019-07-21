"Кіт в мішку" - Порошенко розкритикував стратегію Зеленського

Порошенко сказал, при каких условиях будет сотрудничать с Зеленским. Фото: prm.ua

Экс-президент Украины Петр Порошенко считает, что стратегия нынешнего президента Владимира Зеленского - это "кот в мешке".

Порошенко подчеркнул, что через три месяца после президентских выборов не произошло дальнейших изменений. В то же время в Украине уже можа увидеть первые признаки русского реванша. Об этом Петр Порошенко заявил в интервью немецкому телеканалу ZDF.

"К сожалению, мы видим первые признаки реванша. Команда Януковича уничтожает пять лет моего президентства. Начались судебные процессы против закона о декоммунизации, судебной реформы, образования независимой украинской церкви и многих других", - отметил экс-президент.

Порошенко заявил о готовности сотрудничать с Зеленским, если нынешний президент реализует свои обещания относительно европейской и евроатлантической интеграции.

"Но если президент Зеленский пытается заменить действительно тяжелую работу над реформами разговором или, что еще хуже, оставит власть олигархам, которые финансировали его избирательную кампанию, то я буду его жестким оппонентом", - добавил Порошенко.

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Экс-президент также рассказал о своем видении решения кризиса на востоке Украины.

"Мое предложение было очень простым и понятным: пусть Совет Безопасности ООН принимает решение и использует миротворцев под мандатом ООН для защиты всех прав людей, которые сейчас живут на оккупированных территориях и страдают от российской оккупации. И во время развертывания миротворцев мы организуем все для политического решения нерешенных вопросов - за свободные и честные выборы - в соответствии с украинским законодательством ", - подчеркнул Порошенко.

При этом экс-президент отметил, что ключ к миру именно в руках Владимира Путина. Поэтому российский президент должен отвести свои войска с востока Украины.

"Ключ к миру не в руках господина Зеленского. И он не был в руках господина Порошенко. Так же, как он не в Берлине, Брюсселе или Вашингтоне. К сожалению, ключ к миру лежит в руках Путина в Кремле. Поэтому мы должны объединиться для оказания давления в виде санкций, которые заставят Путина вернуть мир в Украине. И есть очень простое решение (обращение к Путину - Gazeta.ua): Уберите свои войска с нашей земли! ", - сказал Порошенко.

Ранее Петр Порошенко заявил, что партия "Европейская солидарность" в новом созыве парламента будет отстаивать европейскуюи евроатлантическую интеграции Украины и готова сотрудничать с теми политическими силами, которые не на словах, а на деле исповедуют европейские ценности.