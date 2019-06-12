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среда, 12 июня 2019 17:25

Киевскую тусовщицу вычеркнули из партийных списков "Слуги народа"

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Киевскую тусовщицу вычеркнули из партийных списков &quot;Слуги народа&quot;
Женщину называют киевской тусовщицей. Фото: unian.ua

Из списков партии "Слуга народа", которая идет на парламентские выборы, исключили 25-летнюю Ирина Панченко под номером 73.

"После дополнительной проверки решили, что Панченко не соответствует нашим критериям", - заявили в пресс-службе "Слуги народа".

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По каким именно критериям Панченко не соответствует требованиям партии, не объяснили. Скандал о ее персоне в партийном списке произошел накануне. Женщина ведет активную светскую жизнь и часто публикует откровенно фото в стиле топлесс и ню в соцсетях. Позже эти снимки были "подчищенные".

Ее отец Сергей Панченко, бизнесмен из Кировоградской области. В столицу переехал в 2000 году.

Сама же Ирина окончила юридический факультет КНУ им. Т. Шевченко в 2016 году. С 2014 по 2017 год училась в КИМО. В 2018 году проходила курсы телеведущих Showmax. С 2014 по 2017 годы работала юристом в ООО Торговый дом Финпром, а с сентября 2017 года - помощником частного нотариуса.

Киевской тусовщицы Ирине Панченко место в партии якобы купили за 2 млн долларов. Вероятным посредником считают бывшего нардепа, экс-главу Крымской и Львовской таможни Виктора Тимошенко.

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