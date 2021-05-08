Киевский национальный университет призывают отчислить дочь судьи за позорные заявления

Дочь судьи учится на юридическом факультете университета. Фото: @kyiv.university

Киевский национальный университет обещает дать надлежащую оценку после заявлений его студентки, дочери судьи Печерского районного суда города Киева Кристины Константиновой о "быдло украинское" и "не наш" оккупированный россиянами Крым.

Заявление университет опубликовал в Facebook

"В ответ на обращение общественности информируем, что Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко категорически осуждает любые проявления сепаратизма и поддерживает территориальную целостность Украины!

Высказываниям, которые противоречат этой позиции, будет предоставлено надлежащую оценку", - сообщил ВУЗ.

Дочь судьи учится на юридическом факультете КНУ.

"Великолепная" реклама для такого престижного вуза. Такие вещи себе позволяет студентка аж 3 курса юрфака. Неужели это лицо будущего выпускника? Или даже судьи?", "Так унизить и облить грязью украинцев, страну и после этого дальше иметь возможность учиться в Национальном университете?", "Осуждение это конечно хорошо, но скоро вы дадите ей диплом и степень, и она пойдет работать. А где и как уже понятно. Не позорьтесь. Отсчитайте эту колаборантку нафиг", "Решение должно быть одно - отчислить", "Интересно, что возобладает - имидж университета, или бабло", - пишут вузу пользователи соцсети.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Скандалы в образовании продолжаются: вуз опубликовал задним числом "научные трактаты" Кивы

Вчера в сети появилось видео на котором дочь судьи Кристины Константиновой по имени Настя обозвала украинский "быдлом" и оправдывала российского оккупанта, который захватил Крым. Заявляла о "одном из любимых русских исполнителей Басту". После общественного резонанса девушка опубликовала в Instagram извинения.