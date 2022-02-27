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Спецтема: Напад Росії на Україну

Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин

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Киев станет символом сопротивления. Жители готовы себя защищать – Шараскин
В Киеве жители готовы защищать себя, убежден нардеп Андрей Шараскин. Фото: facebook.com/AndriySharaskin

Киевляне не сдадут столицу Украины российским оккупационным войскам. Люди готовы защищать город вместе с военными, силовиками, терробороной и добровольцами, об этом в комментарии Gazeta.ua рассказал Андрей Шараскин, народный депутат. Один из киборгов, принимал участие в обороне Донецкого аэропорта.

"У них продумана стратегия. Растягивают нашу линию обороны. Пытаются с разных сторон вытягивать на себя силы и средства наших ВСУ, наших ССО, сил Территориальной обороны, чтобы держать в напряжении". У меня огромное подозрение, что новым символом национального сопротивления обречен стать Киев. Потому что основные силы и средства сосредоточены на нашей столице. Они понимают – пока центральная власть будет держаться, до тех пор преимущество на нашей стороне", – говорит Шараскин.

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В Киеве жители готовы защищать себя, говорит нардеп.

"Люди, которые понимали, что не могут помочь здесь, и уехали, поступили очень правильно. С другой стороны, вчера-сегодня в пунктах выдачи оружия в штабах Теробороны наблюдаем, когда и молодые девушки, и профессора идут получать оружие. Для себя приняли решение - совершать тотальное сопротивление. Кто не имеет морально-волевых качеств и чувствует, что не может сопротивляться, лучше уехать. Кто может бороться и поставил себе такую ​​задачу – надо действовать", - говорит Шараскин.

Цель агрессора – захватить столицу и поднять флаг над Верховной Радой, считает Шараскин.

"У агрессора нет приказа наносить вред гражданским. Их задача локализовать, затянуть, а еще лучше вытянуть на себя наши силы и средства. Чтобы мы были связаны огнем в разных точках. И одна из главных целей, если не самая главная – захват столицы Украины. Правительственный квартал они не будут бомбить, потому что на Верховной Раде хотят поднять другой флаг. Поэтому это затяжная история. Она не решится за день или за два. Мы должны перестроиться и понять, наконец, всей Украиной, что нам нужно строить другую страну. И об этом нужно начинать думать уже сегодня".

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С начала широкомасштабного вторжения России в Украину в Киеве погибли 14 военных и шесть гражданских лиц. Ранены 71 человек.
В Киеве и Киевской области 26 февраля в 17:00 начался комендантский час. Завершиться в 08:00 28 февраля. В настоящее время движение собственным транспортом, кроме имеющего спецпропуска, запрещено.

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