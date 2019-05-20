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понедельник, 20 мая 2019 14:42

Кернес и Труханов создают партию - СМИ

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Кернес и Труханов создают партию - СМИ
Мэр Харькова Геннадий Кернес готовится к парламентским выборам. Фото: УНІАН

Городские главы Харькова и Одессы Геннадий Кернес и Геннадий Труханов договорились о создании совместной партии для участия в парламентских выборах. Финальные переговоры состоялись несколько дней тому назад.

Об этом пишет Lb.ua ссылаясь на источники.

Речь идет о формировании условной "партии мэров" с прицелом на электорат юго-востока. Задача - участие в парламентских выборах. Предполагается, что избирательный список возглавит Кернес.

Возможно, формальной базой объединения станет партия Труханова "Доверяй делам" (для соблюдения требования Минюста о длительности регистрации политсил, намеревающихся учавствовать в выборах).

Союзники рассчитывают на информационную поддержку холдинга "1+1".

"Я подтверждаю, что переговоры были. И не только с Трухановым. Но конкретики пока нет. На данном этапе речь о том, что объединяются мэры, а технические детали уточним позже", - сказал Кернес.

Труханов эти сведения также подтвердил, отметив: "Мы с Кернесом знаем друг друга давно, а муниципальные депутаты наших городов имеют множество совместных проектов, тесно сотрудничают. Абсолютно закономерно, что, опираясь на такую базу, мы задумались о том, чтобы дальше продвигать позитивы, наработанные в наших городах".

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Нардеп из "Блок Петра Порошенка" Александр Грановский праздновал 9 мая во компании внефракционного коллеги Вадима Рабиновича из партии "Оппозиционная платформа-За життя" Виктора Медведчука. Соответствующие кадры из Харькова показал связанный с кумом президента РФ Путина телеканал "112 Україна".

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