Каждый украинец может подать в суд на Россию. Мы должны дожать их экономическими санкциями - Данилюк

В условиях гибридной войны Украина должна применять современные невоенные методы борьбы. Можем дожать Россию экономически, если каждый украинец подаст иск против РФ. Как государство и частные лица имеем возможность законно взыскать несколько десятков триллионов долларов. Также надо бить Россию ее же методами - финансировать независимые СМИ и общественные организации в РФ. Об этом в интервью Gazeta.ua рассказывает лидер движения "Общее дело" Александр Данилюк.

Александр Данилюк: "Стратегия нанесения России финансовых и экономических убытков мощнее санкций. Она может выступить аргументом Украины в переговорах с РФ об освобождении территорий"

Встречаемся 14 июня в его офисе на Майдані Незалежності. Накануне Александр объявил об объединении "Общего дела" с "Силой права", которую возглавляет Андрей Сенченко. Вместе баллотироваться в Верховную Раду на досрочных выборах.

Вы обратились в Верховный суд из-за незаконности выборов в Верховную Раду. Почему так считаете?

Есть четкий порядок, в рамках которого должен действовать президент. Нужно установить наличие или отсутствие коалиции. Но это не его полномочия. Если бы этот факт установил суд или признал парламент, была бы другая ситуация. На этом основании мы обжалуем указ. 19 июня в закрытом режиме Большая палата Верховного суда должна была рассматривать наш иск.

Роспуск парламента незаконный. Это не только вопрос негативных политических последствий. Если это решение будет зафиксировано и его примут, то любой следующий президент сможет распускать парламент по своему желанию.

Большинство первых указов Зеленского были с грубым нарушением законодательства. Порошенко себе такого не позволял. Этого не делал даже Янукович. Это грубое нарушение демократических принципов.

Досрочные выборы действительно нужны для перезагрузки или это плохой сценарий для страны?

Сейчас стоит вопрос проводить их посреди лета, когда люди в отпусках, или через 3 месяца, когда все на месте.

Это не вопрос об обновлении власти. Желание нынешнего президента распустить парламент обусловлено уровнем его популярности. Он держится на виртуальных образах. Нет программы или команды, за которую можно было бы уцепиться. С каждым днем рейтинг и популярность будут падать. Поэтому Зеленский заинтересован как можно быстрее провести выборы и получить максимальное количество депутатов. Этого не произойдет, если у общества будет больше времени проанализировать, что на самом деле делает или не делает Зеленский.

Сейчас фактически ни дня без скандала. Завышенные ожидания избирателей разрушаются. Особенно чувствительный вопрос стоимости коммунальных тарифов. Представитель Зеленского в Кабмине Герус заявляет, что никто снижать тарифы не собирается и "это были просто шутки". Это не добавляет Зеленскому популярности. Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции. Победа и капитуляция бывают на разных условиях

Какие последствия будут от этих выборов?

Сложно прогнозировать. В мажоритарных округах от партии Зеленского идут одиозные личности - реакционеры, силовики, представители режима Януковича, украинофобы. Однако список - вроде и ничего. Два десятка известных людей - неплохие. Но остальные - кто они, откуда взялись - непонятно.

Заявления представителей команды, например, представитель президента в Верховной Раде Руслана Стефанчука, не вдохновляют. Он озвучивает старые российские мечты, которые с 1990-х пытался воплощать Медведчук. Последнее предложение - внедрить результаты референдума 2000 года, который проводил Медведчук при президенте Кучме. Мечты про двухпалатный парламент указывают, что в команде витают антигосударственные идеи.

То же касается мирного урегулирования ситуации в Донбассе. Мы все хотим мира. Но мир наступает или после победы, или капитуляции. Победа и капитуляция бывают на разных условиях. Зеленский в заявлениях своих представителей предлагает нам согласиться на предложения России. Речь идет о фактическом признании оккупации Крыма. И начало реинтеграции Донбасса в выгодном РФ формате. Уже идут заявления из Брюсселя, Парижа, запрет стрелять в ответ на Донбассе может привести к снятию санкций. Это ошибочный путь. Так не достигнем мира и государственного суверенитета.

Стефанчук предлагает ввести блокирующее право на референдуме. Чтобы принять вступление Украины в НАТО, должны проголосовать не менее 76 процентов. Если 25 процентов голосуют против, этого не будет. Такие идеи ведут к тому, чего требует Россия: внеблоковый статус, отказ от ЕС, возможна федерализация. Потому двухпалатный парламент присущ федеративным государствам, а не унитарным.

Это получим, если у Зеленского будет большинство в парламенте?

Или если сформирует его с теми политическими силами, которые разделяют это видение. Есть большое количество партий капитуляции, которые называют себя "партиями мира". Даже "Европейская солидарность" - это партия постоянной войны. Нет партии победы. Нету стратегии победы ни у тех, кто призывает к борьбе, как Порошенко, ни у тех, кто говорит о компромиссе - Зеленский, "Опоблок", Тимошенко.

Никто из этих "голубей мира" не объясняет обществу последствий. В условиях конфликта, страна-агрессор должен компенсировать ущерб, нанесенный государству и его гражданам. Если пойдем путем, который поддерживают партии капитуляции, юридически Россия не будет считаться агрессором. Донбасс воспринимать как внутриукраинский конфликт. Тогда компенсациями миллионам пострадавших людей и восстановлением разрушенного имущества придется заниматься украинскому правительству. То есть, гражданам. Каждый украинец минимум по 50 000 долларов должен заплатить на восстановление Донбасса и значительно большие деньги возместить беженцам, переселенцам, жителям оккупированных территорий, участникам боевых действий с обеих сторон. То есть, Украина сознательно отказывается от компенсации и перебираем на себя функцию ответственной стороны. Это опасно.

Почему это происходит?

Россия не хочет платить по счетам. Ирак напал на Кувейт. Война продолжалась 2 дня. Около 200 человек погибли. Ирак выплачивает Кувейта 469 миллиардов долларов государству, отдельно - частным лицам, пострадавшим компаниям. А когда говорим про более 5 лет войны, большое количество убитых, разрушенную инфраструктуру, переселенцев - это десятки триллионов долларов нанесенных Украине убытков. Россия существенно меньшими деньгами может выиграть украинские выборы и получить договоренности относительно конфликта на Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной. Это создаст предпосылки для снятия международных санкций против Кремля. Александр Данилюк: "Правительство должно трансформировать сырьевую экономику в экспортно-ориентированную промышленную и развитую" Переселенцы, участники боевых действий, пленные - обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию от РФ

Почему Украина не инициирует иски по возмещению убытков?

Нет объяснения, почему на шестом году войны не заявили консолидированное требование возместить убытки. Взамен украинское правительство имитирует деятельность. В качестве примера, последние споры относительно использования Азовского моря. РФ спросила: если вы не оспариваете аннексию Крыма, почему оспариваете второстепенные вопросы?

В международном публичном праве есть понятие ограниченного иммунитета государства. Это означает, что в спорах между государствами этот иммунитет является абсолютным. Суды одного государства не имеют права над другим государством. Любой спор между Украиной и Россией должен рассматриваться в международных судах. Но переселенцы, участники боевых действий, пленные - обычные украинские граждане, которым Россия нанесла ущерб, могут обратиться в украинский суд и требовать компенсацию. Это и стратегия гибридной войны, которую я с другими коллегами разрабатывали в 2014 году как ответ Российской Федерации. Наша организация с "Силой права" Андрея Сенченко эту стратегию реализовывали. Сейчас довели ее до совершенства. За 5 лет проработали 20 000 дел из разных категорий, направили в суды. Тысячи дел выиграли по факту российской агрессии в Крыму и на Донбассе и нанесения вреда. То есть, сам факт агрессии доказывать уже не нужно. Они уже общеизвестны. Вам нужно лишь доказать, что вы пострадали.

Что это дает?

Украинские суды рассматривают такие дела. Не нужно ждать от Москвы признания этих решений, потому что есть много российского имущества за пределами РФ. Такие судебные решения дают право налагать взыскания на это имущество. Это показывает, насколько эффективной могла быть правовая война, если бы правительство ее вело. Даже на уровне нашей партизанской войны арестовали 3,5 миллиарда долларов, принадлежащих Российской Федерации. Представьте, что могло бы сделать украинское государство, если бы МИД, Минюст, украинские спецслужбы работали на эту цель. Используя даже частные иски, имея консолидированные требования украинских граждан на суммы в сотни миллиардов долларов, можно было бы арестовывать объекты стратегической инфраструктуры Российской Федерации. Например, "Северного потока".

Стратегия нанесения России финансовых и экономических убытков мощнее санкций. Она может выступить аргументом Украины в переговорах с РФ об освобождении территорий, прекращения агрессии. Также это был бы аргумент для партнеров поддерживать нас. Этот рычаг вместе с началом переговоров в Будапештском формате мог бы дать результаты - достижение мира на украинских условиях. Россия существенно меньшими деньгами может выиграть украинские выборы и получить договоренности относительно конфликта в Донбассе, которые нивелируют ее долги перед Украиной, считает Александр Данилюк

Граждане Украины подают в суд. Как дальше эта схема работает?

Украина имеет много соглашений о взаимодействии в сфере правосудия с большинством стран мира. Это означает, что украинское решение может быть выполнено на территории стран, с которыми есть такие соглашения. Накладываются аресты на российские активы в Украине - не только правительству, но и на те, которые принадлежат государственным компаниям и в которых доля государства не менее 20 процентов. То есть украинец, выигравший суд может легализовать свое судебное решение за рубежом. Например, в США наложить арест на имущество России. Можем делать так по всему миру. Значительная часть золотовалютных резервов России находится на депозитных счетах в банках США. Эти средства могут быть арестованы.

Возможностей много. Правовая война - это официальный термин, который является мощным элементом гибридной войны. Это могло бы стать частью национальной стратегии. Военными методами РФ мы не победим

Сколько нужно времени, чтобы получить результат на международном уровне, если работать в этом направлении?

Год-полтора. Украина должна применять это параллельно с активной обороной на Донбассе.

Военными методами РФ мы не победим. Эта страна входит в тройку крупнейших государств, ядерная, постоянный член Совбеза ООН. И не ставят украинцы задача взять Москву.

А взять Донецк?

Мы воюем не из сепаратистами. Там 2 корпуса российских военных, плюс резервный корпус. Выход на административные границы Украины в этом конфликте не означает прекращения войны. От того, что мы возьмем под контроль тот кусок территории, война не прекратится. Наоборот: это создаст возможности для России перейти к открытой агрессии. Поэтому невоенные методы должны преобладать.

Нельзя ограничиваться только нанесением экономических убытков. Это важный инструмент, позволяющий выйти на переговоры с официальной Москвой и представителями пострадавших финансово-промышленных групп. Но Россия - большой ядерный сосед с амбициями в отношении нашей страны. Влияние на формирование политической повестки дня этой страны должно быть частью нашей национальной стратегии. Надо активно работать над формированием общественного мнения россиян и жителей ОРДЛО, о том, чтобы российский политический ассортимент менялся в пользу более адекватных и дружественных Украине политических сил.

Как мы можем это делать?

Финансировать деятельность медийных и политических структур. Делать в России то же, что она делает здесь. Но для этого нужны деньги. Их могла бы дать Россия, возмещая наши убытки. Заниматься этим может наше правительство. Александр Данилюк: «Мы воюем не из сепаратистами. Выход на административные границы Украины в этом конфликте не означает прекращения войны. От того, что мы возьмем под контроль тот кусок территории, война не прекратится"

Вы с Андреем Сенченко объявили о своем походе в Верховную Раду. Какие задачи перед собой ставите?

Наша цель обусловлена необходимостью повлиять на формирование коалиции в следующем парламенте. Хотим сделать невозможным нездоровые объединения в форме реванша. Несмотря на то, что список Зеленского ни был апокалиптическим; нет гарантий, что объединение "Слуги народа" с "Опоблоком" не будет. Намерения России в отношении Украины несовместимы со счастьем каждого украинца. Поэтому противодействие реванша неопходимо. Идем в Раду, чтобы коалиция была сформирована вокруг пяти принципов, которые являются нашей программой.

Первый - Россия является агрессором в Крыму и на Донбассе. Должна освободить каждый сантиметр территории и заплатить каждую копейку убытков, причиненных украинскому народу.

Второе - представители режима Януковича являются приспешниками России, коллаборационистами и несут совместно с Россией ответственность за агрессию. Объединение с политсилами, которые являются продолжением режима Януковича, его обломками, является неприемлемым. Это компромисс с агрессором.

Третье - сохранение евроатлантического курса. Это конституционная норма. Она не должна обсуждаться. Все разговоры о референдумах - бред. Поэтому разговоры вокруг этого должны сводиться лишь к тому, как быстро нам идти в НАТО и ЕС и что для этого надо сделать. Это приоритеты правительственной политики. В течение следующих 5 лет Украина должна выполнить все требования для членства. Мы должны быть готовы, стучать в дверь в дресс-коде.

Четвертое - утверждение экономической программы, которая базируется на исторической экономической школе. У нас 2 угрозы: Россия и экономика. Мы не отрицаем борьбу с коррупцией. Но она является следствием отсутствия правильного управления. Если не будет построена качественная экономика, будут демографические и коррупционные проблемы.

Пятое - социальные вопросы. Мерилом социальной эффективности государства есть счастье украинцев. Если украинцы счастливы, значит правительство движется в правильном направлении. Цель государства - создание предпосылок для развития народа и самореализации каждого украинца на своей территории. Индекс счастья ООН должен быть мерилом того, насколько правительство эффективно работает в социальной сфере.

Эти 5 пунктов должны быть основой новой коалиции. Остальные - можно обсуждать. Восстановление украинской целостности - это вопрос жесткого диалога с руководством РФ и группами влияния

Многое из того, что предлагаете, декларируют и другие политсилы.

Это не совсем так. В Вакарчука, как и в Зеленского нечеткая стратегия победы. Речь о том, что Украина должна стать экономически сильной и тогда люди на оккупированных территориях захотят вернуться. Украина должна быть экономически сильной, безусловно. Но Вакарчук верит, что сильную экономику построит невидимая рука рынка. Мы в это не верим - так нигде не было. Позиция правительства должна быть направлена на построение сильной экспортно-ориентированной экономики.

Сами заявления о привлекательности Украины для жителей оккупированных территорий наивные и поддерживают российские нарративы, что там люди не хотят быть частью Украины. Это ложь. Они бы с удовольствием возобновили украинский порядок на своей территории. Но об этом никто не спрашивает. Так же и в Крыму. Восстановление украинской целостности - это вопрос жесткого диалога с руководством РФ и группами влияния. Чтобы этот диалог закончился в нашу пользу, в Украины должны быть рычаги. Украинский народ избрал Зеленского президентом. Так или иначе с ним придется иметь дело, говорит Данилюк

С кем будете объединяться в коалицию, когда пройдете в парламент?

Со всеми названными, включая Зеленского, политическими силами нужно формировать большинство. Но вокруг этих 5 принципов.

Украинский народ избрал Зеленского президентом. Так или иначе с ним придется иметь дело. В условиях войны плодить хаос - неправильная идея. Зеленский это делает. Должно быть взаимодействие не просто всех ветвей власти, а всех политических сил ради победы. Мы не ищем войны ни с кем.

Какие технологии будет использовать Россия на выборах?

Россия имеет в нашем государстве медийное доминирования. Будут подменять понятия. Это уже происходит. Большинство населения не осознает последствий "мира любой ценой". Эту цену они будут платить персонально.

Политики обещали смену Избирательного кодекса и снижение проходного барьера. Почему нынешний состав парламента не принял эти решения?

Шанс на принятие Избирательного кодекса остается.

В 2014 году была сформирована большая коалиция. Все политические силы, кроме "Опоблока", объединились. Голосов было достаточно, чтобы делать все, что угодно. Затем коалиция начала разваливаться. Началась классическая украинская история. Одни не голосуют, потому что в заложниках у мажоритарщиков, которых они добрали. Это касается БПП. Другие эти вопросы не педалируют, потому что хотят худшего стране - на таком фоне они будут выглядеть для избирателей лучше. У людей нет работы. Они выезжают из страны. Их дети начинают ходить в португальские, польские школы - назад уже не вернутся

Что сейчас является наибольшей опасностью для экономики?

Олигархически-сырьевая модель экономики. Это не экономика добавленной стоимости, хотя и ориентируется на экспорт. В результате мы не имеем достаточно национальных богатств, чтобы удовлетворить народ. Правительство должно трансформировать сырьевую экономику в экспортно-ориентированную промышленную и развитую. Без этого даже если Россия нам отдаст территории и компенсирует убытки, значительных изменений не будет. У людей нет работы. Они выезжают из страны. Их дети начинают ходить в португальские, польские школы - назад уже не вернутся.

Мы не используем зону свободной торговли с Европейским Союзом. Это даже не обсуждают на правительственном уровне.

Какае ключевая задача для Украины на следующие несколько лет?

Сохраниться. И сформировать коалицию и правительство, которые были бы носителем тех 5 принципов. Они позволят Украине не только сохраниться, но и развиваться.