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понедельник, 30 декабря 2019 19:48

Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт

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Каждый олигарх имел возле себя прикормленных прокуроров - эксперт
Прикормленные прокуроры выполняли различные прихоти, говорит эксперт.

Вследствие реформы прокуратура обновится полностью через два года. Об этом Gazeta.ua сказал антикоррупционный эксперт Александр Леменов.

"Главный плюс, что все недобросовестные, с низкой профессиональной этикой прокуроры оставят должности. Уже в абсолютном количестве увольняются, никто не остается, нет никаких договорняков. Реформа не фейковая.

Более того, будет отбор из вне юридического сообщества. Поэтому не только почистили, но и вводят новую кровь. Это даст плацдарм, чтобы реформа дальше продолжалась в заданном темпе.

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Второй огромный плюс, что начали сверху, а не снизу - как раньше делали при Шокине. Как следствие, тогда "реформа" провалилось. За год уже сможем говорить о полностью обновленной прокуратуре. Надо еще обновить региональные, местные. Уменьшится количество сотрудников. На региональном уровне не было столько работы, чтобы содержать такие огромные штаты прокуроров и вытягивать средства налогоплательщиков. Оптимизация плюс повышение эффективности плюс вычищение от коррупционеров позволит в 2021 году уже говорить о новой прокуратуре.

На пути реформы есть политические преграды. Каждый олигарх, представитель финансово-промышленной группы, отдельные политики имели вокруг себя прикормленных прокуроров. Те выполняли различные прихоти. Яркий пример - прокурор Кулик. Которого обвиняли в незаконном обогащении. Затем его спас Луценко, дважды назначал на хорошие должности. Когда сменилась власть Кулик быстро перескочил под крыло Коломойского, разослал сообщение о подозрениях ближайшему окружению бывшего президента Порошенко. И такие кулики были не только у Коломойского.

Рябошапка имеет сильную команду. Люди предварительно нигде себя не запятнали. Возможности нет", - говорит Александр Леменов.

Со 2 января в Украине заработает Офис генерального прокурора, анонсировал на брифинге генпрокурор Руслан Рябошапка.

Предварительно 610 с 1339 прокуроров ГПУ прошли аттестацию, проверку на добродетель.

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