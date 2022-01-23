Каждый избиратель заплатит по 30 грн партиям в Раде

В 2022 году каждый избиратель профинансирует парламентские партии на 30 грн.

Об этом сообщает "Чесно".

В государственном бюджете на финансирование партий предусмотрели рекордное 885,6 млн грн. В прошлом году эта сумма составила 697 млл.

Учитывая, что на подконтрольных Украине территориях сейчас проживает около 30 млн избирателей, каждый совершеннолетний гражданин в этом году профинансирует партии примерно на 30 грн.

В то же время, уже почти два года, продолжая получать госфинансирование, партии не отчитываются о том, куда эти средства тратят.

Если избиратель проголосовал за партию, не попавшую в Верховную Раду, то его доля средств перераспределяется между парламентскими партиями пропорционально их результату.

На выборах 2019 года за не прошедшие в парламент партии проголосовал каждый пятый избиратель (21,7%).

В марте 2020 года, декларируя борьбу с Covid-19, ВР поддержала ряд изменений в законодательство по послаблениям в сфере налогообложения и финотчетности для бизнеса.

Изменения касались и партий, но в отличие от бизнеса, для которого такие послабления были краткосрочными, партиям позволили не представлять отчеты до завершения карантина.

Кабмин продлил карантин до апреля.

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За предыдущие два года партии получили из госбюджета около миллиарда гривен государственного финансирования уставной деятельности и еще полмиллиарда в качестве компенсации расходов на предвыборную агитацию.

Вскоре партии получат первый транш средств по бюджету-2022. Последний доступный финотчет – "Слуги народа" за третий квартал 2020-го. Ни одна из парламентских партий не подавала отчетов, которые покрывали бы последние пять кварталов, поэтому куда тратят госсредства - неизвестно.

Партия "Голос" заказывала консультации у компании, фигурирующей в уголовном производстве по уклонению от уплаты налогов. Заплатили фирме 2 млн грн, сообщали журналисты в декабре прошлого года. А Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции обнаружило завышение расходов в "Слуге народа".