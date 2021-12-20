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понедельник, 20 декабря 2021 22:35

"Голос" заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование

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&quot;Голос&quot; заплатил 2 млн грн уклоняющейся от уплаты налогов фирме - расследование
Раскрыли куда идет бюджет "Голоса". Фото: Честно

Партия "Голос" заказывала устные консультации у компании, которая фигурирует в уголовном производстве Государственной фискальной службы по уклонению от уплаты налогов.

За услуги с партийного счета было уплачено 2 миллиона гривен, говорится в сюжете "Bihus.Info".

369 устных консультаций и разъяснений по вопросам практических аспектов применения Избирательного кодекса на 2 миллиона гривен партия "Голос" заказала у компании "Мейнтис". Фирма зарегистрирована в Киеве и в учредительных документах имеет 25 видов деятельности. Основной КВЭД – торговля зерном и табаком.

Журналисты нашли уголовное производство открытое в сентябре 2020 года по уклонению от уплаты налогов, в котором среди ряда других компаний фигурирует и ООО "Мейнтис".

Деньги от "Голоса" получали и будущие депутаты Киевсовета от этой партии. В частности, на 507 тысяч гривен "Голос" заказал услуги у ФЛП Григория Маленко. Из них 252 тысячи – за услуги по мониторингу, аудиту и управлению репутацией, 255 тысяч – за организацию проведения телефонного интервью (опрос 2050 респондентов из Киева).

Также работу выполнял Максим Нефедов, сейчас он тоже депутат Киевсовета от Голоса. Согласно документам, для партии он проводил исследование оценки состояния внедрения реформ в 25 секторах, SWOT-анализ. За это получил несколько тысяч гривен (данные источников редакции отличаются – от 234 тыс грн до 516 тыс грн). Нефедов подтверждает, что выполнял работу для Голоса и говорит, что на тот момент еще не был депутатом.

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В 2021 году НАПК приостановило государственное финансирование "Голоса", поскольку также выявило подозрительные платежи в предыдущий период. В заключении Нацагентства говорится о подозрительных расходах на 1,3 миллиона гривен – деньги, выплаченные физическим лицам-предпринимателям. Журналисты получили информацию о расходах политической партии в тот период, когда партия уже не представляла отчеты о расходовании средств в Национальное агентство по предотвращению коррупции. Речь идет о 3 квартале 2020-го, когда состоялись местные выборы.

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