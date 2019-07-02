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вторник, 02 июля 2019 11:51

Каждый избиратель заплатит партиям 38 грн

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На финансирование партий в 2020-м выделят более 600 млн грн. Об этом сообщают в движении "Чесно".

Точная сумма напрямую зависит от явки на выборах. Партии, которые пройдут в парламент, дополнительно получат компенсацию из госбюджета за ведение избирательной кампании, которая будет покрывать их официальные расходы. Так государство стимулирует политиков выводить из тени их деньги.

Сейчас государственное финансирование получают только парламентские партии, а с 2020-го года финансирование из бюджета впервые будут получать все партии, которые преодолеют барьер в 2%.

По предварительным подсчетам, партии, набравшие от 2% до 5% голосов, уже в следующем году получат от 12 до около 30 млн грн.

Исходя из данных опроса фонда "Демократичні ініціативи", на получение госсредств будут претендовать 9 партий. Из них 3 партии в парламент не попадут, однако преодолеют барьер в 2% и получат от 12 до 24 млн грн. Это "Радикальна партія", "Опозиційний блок" и "Громадянська позиція". "Слуга народу" с рейтингом 42,7% в 2020-го сможет получить почти 254 млн грн.

Автор: chesno.org
 

На дополнительное финансирование по гендерной квоте претендуют только 2 партии - "Європейська солідарність" (БПП) и "Голос". Именно они, скорее всего, разделят поровну между собой более 60 млн грн. Поэтому этим партиям к доле финансирования, размер которой будет зависеть от результата выборов, можно добавить еще по 30 млн.

Автор: chesno.org
 

В общем каждый избиратель отдаст партиям в следующем году 38 грн 42 копю, посчитали в "Чесно".

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента.

Выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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