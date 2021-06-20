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Катастрофа самолета МАУ: Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование трагедии

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Катастрофа самолета МАУ: Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование трагедии
Канада осудила Иран за ненадлежащее расследование катастрофы самолета МАУ. Фото: Reuters

Канада решительно осуждает Иран за уничтожение самолета Международных авиалиний Украины в январе 2020 года и не состояние провести надлежащее расследование.

"Я хочу публично решительно осудить правительство Исламской Республики Иран за его действия, которые привели к убийству 176 невинных людей, за его отношение к трагедии и за неспособность дать ответ после", - заявил министр транспорта Канады Омар Альгабра на сессии Совета Международной организации гражданской авиации ( ИКАО) в Монреале.

Иран несет ответственность за безопасность собственного воздушного пространства, и он должен был сделать все, чтобы гражданский самолет не стал мишенью военных.

"Несмотря на уроки и рекомендации, сделанные после трагедии MH17, Иран не смог понять опасность активных военных операций. Они не приняли всех практических мер по предотвращению этой трагедии", - отметил министр.

В этой ситуации "очевидно конфликт интересов, который повлиял на достоверность иранского расследования и отчета".

Канада намерена вскоре предложить ИКАО принять ряд изменений в правила проведения расследования авиационных инцидентов.

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Самолет Boeing 737-800 авиакомпании МАУ рейса Тегеран-Киев был сбит утром 8 января 2020 сразу после вылета из аэропорта столицы Ирана. Погибли все 176 человек, находившихся на борту, в том числе 11 украинцев. Большинство жертв были гражданами Ирана и Канады.

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