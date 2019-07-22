Кастрюля-сейф, спущенные трусы и обезьяна на плече: казусы парламентских выборов-2019

Выборы закончились, но во время голосования всегда происходит что-то необычное.

Подборку самых странных событий, произошедших в течение 21 июля, подготовило издание НВ.

В одном из сел Кировоградской области из-за отсутствия сейфа члены избирательной комиссии на выборах в Верховную Раду использовали кастрюлю. Ее даже опечатали, как и положено. Позже ситуация получила продолжение - сейф к участку все-таки довезли.

Автор: Интерфакс-Украина Казусы внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019

В Николаеве 55-летний мужчина, бросая бюллетени в урну, снял штаны и трусы. Полиция забрала его в участок. Открыли дело по статье "хулиганство".

На избирательном участке в Соломенском районе Киева 19-летний юноша решил обмануть систему, но выбрал для этого очень странный способ. По информации очевидцев, он бросил в избирательную урну обычные бумажки, после побежал на улицу. Его задержали и нашли его 2 бюллетеня. Теперь ему грозит до 3 лет лишения свободы за незаконное использование избирательного бюллетеня.

В Днепре на одном из участков, чтобы погасить неиспользованные бюллетени, взяли топор. Возле другого избирательного участка установили палатку, в которой продавали печенье, пирожки и воду по 5 копеек. Продавцы отмечали, что это инициатива "местного бизнесмена". Представители ОПОРы заявили, что это нельзя считать агитацией.

Автор: ОПОРА Казусы внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019

Интересный случай произошел в Киеве. Женщина хотела проголосовать, но потом решила забрать свои бюллетени, что делать запрещено. Председатель и заместитель комиссии попросили женщину вернуться и проголосовать, на что та ответила, что голосовать ей не за кого, порвала бюллетени и бросилась бежать. Когда ее догнали сотрудники полиции, она объяснила, что хотела проголосовать за Владимира Зеленского, но не нашла его в списках.

В Бахмуте Донецкой области утром обнаружили уже подписанные протоколы с итогами голосования. Во время прибытия полиции их попытались залить чернилами. Впоследствии там смогла проголосовать 15-летняя девушка. Примечательно, что она получила приглашение на выборы, то есть была в списках. После этого и девушка, и ее мама заявляли, что не знали о том, что голосовать можно с 18 лет.

Автор: Вильне радио Казусы внеочередных парламентских выборов 21 июля 2019

В Верховную Раду проходят 5 партий: "Слуга народа" - 126 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 33, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 22, "Голос" - 18.