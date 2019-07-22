Назвали имена депутатов, которые прошли в Раду

В ВР прошло 5 партий. Фото: unian.net

В Верховную Раду проходят 5 партий: "Слуга народа" - 126 голосов, "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 33, "Европейская солидарность" - 26, "Батькивщина" - 22, "Голос" - 18.

Также определили фамилии будущих народных депутатов по партийным спискам, если перевести проценты в проходные места. Номера у депутатов могут подвинуться на несколько пунктов вверх или вниз после окончательных результатов, пишет LIGA.net.

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СЛУГА НАРОДА

1. Дмитрий Разумков

2. Руслан Стефанчук

3. Ирина Венедиктова

4. Давид Арахамия

5. Галина Янченко

6. Михаил Федоров

7. Александр Корниенко

8. Анастасия Красносельская

9. Александр Ткаченко

10. Жан Беленюк

11. Сергей Бабак

12. Владислав Криклий

13. Елена Шуляк

14. Дмитрий Наталуха

15. Елизавета Ясько

16. Алексей Оржель

17. Андрей Герус

18. Михаил Радуцкий

19. Денис Монастырский

20. Даниил Гетманцев

21. Денис Малюська

22. Андрей Холодов

23. Гео Лерос

24. Сергей Кальченко

25. Максим Ткаченко

26. Егор Чернев

27. Святослав Юраш

28. Павел Сушко

29. Ирина Верещук

30. Александр Кубраков

31. Юлия Диденко

32. Дмитрий Соломчук

33. Михаил Ананченко

34. Анна Коваленко

35. Владлен Неклюдов

36. Игорь Кривошеев

37. Сергей Ионушас

38. Александр Завитневич

39. Вадим Струневич

40. Владимир Воронов

41. Юрий Аристов

42. Юрий Кисель

43. Вадим Галайчук

44. Артем Ковалев

45. Валерий Стернийчук

46. Галина Михайлюк

47. Роман Бабий

48. Александр Качура

49. Анна Новосад

50. Артем Культенко

51. Олег Марусяк

52. Николай Кириченко

53. Галина Третьякова

54. Павел Халимон

55. Елена Мошенец ­

56. Ольга Саладуха

57. Ольга Коваль

58. Алина Загоруйко

59. Олег Бондаренко

60. Михаил Крячко

61. Марина Бардина

62. Людмила Марченко

63. Иван Юнаков

64. Дарья Володина

65. Ольга Савченко

66. Оксана Гринчук

67. Владимир Козак

68. Андрей Лысюк

69. Александр Сова

70. Владимир Ватрас

71. Роман Мулик

72. Олег Тарасов

73. Анатолий Костюх

74. Евгений Брагар

75. Евгений Безгин

76. Александр Салийчук

77. Элла Репина

78. Арсений Пушкаренко

79. Марьян Заблоцкий

80. Андрей Клочко

81. Юлия Овчинникова

82. Александр Мережко

83. Алексей Устенко

84. Александр Кабанов

85. Федор Вениславский

86. Лада Булах

87. Евгений Петруняк

88. Александр Мариковский

89. Александр Федиенко

90. Андрей Мотовиловец

91. Анна Колесник

92. Елизавета Богуцкая

93. Артем Нагаевский

94. Никита Потураев

95. Павел Якименко

96. Артем Кунаев

97. Дмитрий Припутень

98. Максим Павлюк

99. Василий Мока

100. Богдан Торохтий

101. Оксана Дмитриева

102. Маргарита Шол

103. Андрей Костин

104. Руслан Горбенко

105. Андрей Жупанин

106. Ростислав Тистык

107. Евгения Кравчук

108. Нелли Яковлева

109. Сергей Гривко

110. Петр Павловский

111. Ирина Аллахвердиева

112. Елена Винтоняк

113. Юрий Заславский

114. Андрей Задорожный

115. Остап Шипайло

117. Иван Шинкаренко

118. Ольга Совгиря

119. Владимир Крейденко

120. Тарас Тарасенко

121. Николай Сольский

122. Павел Фролов

123. Михаил Новиков

124. Виктория Подгорная

125. Елена Хоменко

126. Анатолий Остапенко

ОППОЗИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА ЗА ЖИЗНЬ

1. Юрий Бойко

2. Вадим Рабинович

3. Виктор Медведчук

4. Наталия Королевская

5. Сергей Левочкин

6. Василий Нимченко

7. Нестор Шуфрич

8. Сергей Ларин

9. Сергей Дунаев

10. Тарас Козак

11. Вадим Столар

12. Юрий Иоффе

13. Юлия Левочкина

14. Игорь Абрамов

15. Дмитрий Исаенко

16. Николай Скорик

17. Григорий Суркис

18. Игорь Кисилев

19. Юрий Загородний

20. Анатолий Бурмич

21. Михаил Папиев

22. Александр Колтунович

23. Григорий Мамка

24. Владимир Кальцев

25. Юрий Павленко

26. Наталия Приходько

27. Виктор Черный

28. Виталий Борт

29. Михаил Макаренко

30. Олег Волошин

31. Татьяна Плачкова

32. Александр Пузанов

33. Суто Мамоян

ЕВРОПЕЙСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ

1. Петр Порошенко

2. Андрей Парубий

3. Ирина Геращенко

4. Михаил Забродский

5. София Федина

6. Мустафа Джемилев

7. Яна Зинкевич

8. Ахтем Чийгоз

9. Олег Синютка

10. Иванна Климпуш-Цинцадзе

11. Артур Герасимов

12. Степан Кубив

13. Ирина Фриз

14. Нина Южанина

15. Ирина Луценко

16. Виктория Сюмар

17. Владимир Арьев

18. Ростислав Павленко

19. Николай Величкович

20. Сергей Алексеев

21. Руслан Князевич

22. Максим Саврасов

23. Мария Ионова

24. Наталья Бойко

25. Владимир Вятрович

26. Ирина Никоряк

БАТЬКИВЩИНА

1. Юлия Тимошенко

2. Сергей Тарута

3. Валентин Наливайченко

4. Сергей Соболев

5. Елена Кондратюк

6. Иван Кириленко

7. Андрей Кожемякин

8. Григорий Немыря

9. Сергей Власенко

10. Валерий Дубиль

11. Александр Абдуллин

12. Иван Крулько

13. Анжелика Лабунская

14. Константин Бондарев

15. Михаил Цимбалюк

16. Виталий Данилов

17. Ольга Белькова

18. Алексей Кучеренко

19. Андрей Николаенко

20. Михаил Волынец

21. Андрей Пузийчук

22. Алена Шкрум

ГОЛОС

1. Святослав Вакарчук

2. Юлия Клименко

3. Кира Рудык

4. Ярослав Железняк

5. Александра Устинова

6. Олег Макаров

7. Ярослав Юрчишин

8. Сергей Рахманин

9. Соломия Бобровская

10. Ольга Стефанишина

11. Владимир Цабаль

12. Андрей Осадчук

13. Роман Костенко

14. Роман Лозинский

15. Инна Совсун

16. Леся Василенко

17. Рустем Умеров

18. Алина Свидерская

Партия "Голос" готова объединяться в коалицию с политсилами, которые соответствуют четким условиям. Коалиция должна формироваться на основе коалиционного соглашения, сказал лидер партии Святослав Вакарчук.