Кастрация педофилов: Парубий посоветовал дату внеочередного заседания

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Верховная Рада может провести внеочередное заседание для принятия законов о реестре педофилов и их химической кастрации между утренним и вечерним заседаниями в четверг, 11 июля.

Такое предложение озвучил спикер Андрей Парубий на итоговой пресс-конференции 5 июля.

"Дело не в том, чтобы просто его провести, а чтобы принять решение, чтобы была достаточная концентрация депутатов... Я объявил полную мобилизацию на 11 июля. Посчитав, сколько у нас есть поправок в Избирательный кодекс... за вторник-среду мы пройдем все поправки. В среду комитет сможет собраться, подготовить окончательный текст. Главная концентрация будет 11 июля.

Поэтому я посоветовал инициаторам проводить внеочередную сессию тоже в четверг. Внеочередное заседание может проходить между вечерним и утренним заседаниями. Я так порекомендовал, чтобы дали запрос на 14:15... Такой способ позволил бы нам наиболее эффективный механизм для принятия законов", - сказал Парубий.

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Фракция Радикальной партии собрала необходимые 150 подписей за проведение внеочередного пленарного заседания ВР для принятия законов о реестре педофилов и об их химической кастрации.