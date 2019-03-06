Кассу экс-президента Януковича нашли в Швейцарии

Нашли деньги Януковича. Фото: Сегодня

В Европейском Союзе продлили санкции против "клана" беглого президента Украины Виктора Януковича, однако большая часть его денег находится в банках Швейцарии.

В странах ЕС осталось очень мало денежных активов Януковича. В Швейцарии же отчитались о значительных цифрах, сообщает DW.

"В Федеральном ведомстве юстиции назвали сумму в 145 миллионов франков. Наибольшая сумма средств принадлежит, как следует из документов в судебном реестре, Юрию Иванющенко – 72 миллиона франков", – отмечает издание.

В Швейцарии замечен также счет регионала Юрия Ефремова.

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Около полмиллиона евро осталось в Латвии, где несколько лет назад было обнаружено 50 миллионов. Вне пределов ЕС, деньги Януковича заблокированы также в Лихтенштейне – 27 миллионов швейцарских франков, оформленных на бывшего министра доходов и сборов Александра Клименко.