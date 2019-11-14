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четверг, 14 ноября 2019 11:20

Кассовые аппараты для ФЛП. Украинцы высказали свое мнение

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Кассовые аппараты для ФЛП. Украинцы высказали свое мнение
Применение кассовых аппаратов - скорее наведение порядка, считают половина опрошенных.

74% украинцев поддерживают законы о кассовых аппаратах, которые обязывают малые предприятия и ФЛП выдавать фискальные чеки покупателям.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической группой "Рейтинг" с 22 по 30 октября.

Две трети опрошенных поддерживают введение механизма "кэшбек" и создание приложения, которое позволит оплачивать все налоги в смартфоне.

Половина опрошенных считают, что расширение применения кассовых аппаратов (PPO) - это скорее навести порядок в сфере уплаты налогов. В то же время 38% считают, что такой шаг власти скорее является притеснениями малого предпринимательства. Последнее утверждение пользуется значительной поддержкой среди тех, кто уже имеет собственное дело.

Около 40% выступают за ликвидацию налоговой милиции и создание Бюро финансовых расследований, введение одноразового декларирования (по ставке 9-10%) и введение отдельного налога для IT-предпринимателей.

Более 70% убеждены, что нужно увеличивать размер налогов для олигархов и крупного бизнеса. Такой же процент респондентов выступает за то, чтобы уменьшить или оставить на прежнем уровне налоги для малого и среднего бизнеса.

При этом половина респондентов знают сумму налогов, которую платят ежемесячно государству, 30% - не знают.

Социологи опросили 2 тыс. респондентов. Ошибка исследования: не более 2,2%.

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18 октября президент Владимир Зеленский подписал законы, обязывающие физических лиц-предпринимателей использовать кассовые аппараты и позволяют покупателям требовать возврата денег, если покупка не соответствует чеку.

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14
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