"Картина неутешительная" - Ярош об отношении бойцов с передовой к действиям власти

Дмитрий Ярош. Фото: Gazeta.ua

Советник главнокомандующего Вооруженными силами Украины Дмитрий Ярош рассказал, что думают бойцы на Востоке Украины о провале операции по захвату "вагнеровцев" и других неудачах власти.

Об этом он сказал в эфире телеканала Espreso.TV 21 декабря.

Подчеркнул, что любая армия должна быть вне партийной политики и не влезать во всевозможные перипетии. По его словам, у воинов есть задача, которую они должны выполнять.

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"Но кроме того, что они воины, они еще и граждане. Воины, солдаты, офицеры, сержанты не довольны происходящим там (на Банковой. - Gazeta.ua). Как такое терпеть? Когда проводится какая-то спецоперация и она срывается, когда все неправильно.

Я не владею тем объемом информации, что бы сказать, что один предатель, другой - нет. "По плодам их узнаете их", в Евангелии написано. Если пользоваться этой формулой, а ею пользуются, в частности, бойцы на фронте, то здесь картина весьма неутешительная", - сказал Ярош.

В ноябре этого года международная группа расследователей Bellingcat опубликовала вторую часть отчета о "сливе" спецоперации с задержанием Украиной боевиков российской ППК "Вагнер". В нем журналисты анализируют обстоятельства и причины срыва спецоперации. Причиной отсрочки операции "Авеню" по поимке "вагнеровцев" стал руководитель Офиса президента Андрей Ермак, якобы желавший подождать до начала оговоренного тогда перемирия на Донбассе.