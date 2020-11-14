Картель на "Большом строительстве" кормят с Covid-фонда - советник Ермака после отставки слил схему

Зеленский называет "Большую стройку" своей программой. Фото: facebook.com/Ukravtodor.Gov.Ua

Бывший советник председателя Офиса президента Игорь Уманский заявил о хищении 36 млрд грн на "Большом строительстве" дорог Владимира Зеленского, выделенных из фонда борьбы с коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook на следующий день после отставки.

"За последние два года бюджет "на дороги" вырос в 3 раза. В следующем году он превысит бюджет Минобороны, и может сравниться с бюджетом на всю медицинскую систему", - отметил Уманский.

По его выводам, с начала "Большого строительства" изменились требования к тендерной документации. Вследствие этого заказы получают только 6 компаний - "картель", как их называют коллеги". Эти компании "перепродают подряды субподрядчикам с дисконтом 30-40%". Разница составила 36 млрд грн.

"Эйфория начала захватывать. "Стопы, повороты" потеряны. Почти каждый месяц правительство начало искать, у кого еще можно отобрать и направить на "благую цель" - ручки дрожат от возможностей. То 2 млрд очередных добавят, то госбанки нагнут выдать очередные млрд. Их не остановить", - отметил Уманский.

"Закатати в асфальт". Обіцяв? Зустрічайте! "Нам любые дОроги дорОги", або скільки українцям коштує Укравтодор. Дехто не... Опубліковано Ihor Umanskyi Пʼятниця, 13 листопада 2020 р.

12 ноября Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса президента. Решение принял после введения в Украине карантина выходного дня. О причинах пообещал рассказать детальнее после того, как его отставку примут.