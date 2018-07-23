Кароль засветилась на фестивале Тимошенко

Тина Кароль стала звездой детского фестиваля, который в Одессе проводит дочь Юлии Тимошенко Евгения.

Фото с события выложили в Facebook депутата и на страницах певицы, сообщает Табло ID

Сама Леди Ю сидела в первом ряду рядом с дочерью и зятем Артуром.

А еще Юлия Владимировна не забыла нафотографироваться с детьми, как это любит делать президент Порошенко.

"Вчера была в Одессе. На фестивале "Назустріч мрії". Этот фестиваль проводит моя дочь - Женя. Проводит уже в течении 12-ти лет, независимо от политической ситуации в стране и любой конъюнктуры. За все эти годы фестиваль стал праздником добра, любви и большого человеческого тепла", - заявила Тимошенко.

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Ранее, во время празднования Дня металлурга и 85-летия комбината "Азовсталь" в Мариуполе певицу Руслану носил на руках нардеп Сергей Тарута.