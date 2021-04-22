Карантин: Тимошенко без маски трогала за руки пенсионеров

Лидер "Батьківщини", народный депутат Юлия Тимошенко нарушила правила карантина. Это видно на фото встречи с жителями села Ольшанская Новоселица в Киевской области.

Тимошенко выступала перед десятками людей пожилого возраста. Была без защитной маски, держала за руки пенсионеров, которые входят в группу риска заражения коронавирусной инфекцией.

Без маски также был нардеп, председатель Киевской областной ячейки "Батьківщини" Константин Бондарев.

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Полиция провела профилактические беседы с представителями партии Тимошенко, которые без масок участвовали в массовом собрании, сообщает "Суспільне"

"Это была встреча с избирателями, полиция об этом знает. Проводились профилактические беседы с участниками, которые были без масок. Кого-то задокументировали, но точных данных по протоколам нет", — сказали в полиции. Нарушители получили предупреждения.

За последние сутки в Украине обнаружили 16 235 новых больных коронавирус. Умерли 470 пациентов. Наибольшее количество случаев инфицирования зарегистрировано в столице, Киевской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.