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четверг, 22 апреля 2021 08:24

Количество заражений и смертей снова рванули вверх: обновленная статистика коронавируса

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Количество заражений и смертей снова рванули вверх: обновленная статистика коронавируса
Коронавирус в Украине обнаружили более чем 1,9 млн. Пациентов. Фото: t.me/KyivCityOfficial

За последние сутки в Украине обнаружили 16 235 новых больных коронавирусом. Из них детей - 663, медработников - 319.

Всего с начала эпидемии в стране Covid-19 подхватили в 1 990 353 украинца. Такие данные по состоянию на утро 22 апреля сообщает Минздрав.

Умерли 41 266 пациентов, из них 470 - за последние сутки. Выздоровели 1 533 303 пациента, за последние сутки - 18 831.

Наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1673), Харьковской (1333), Запорожской (995), Днепропетровской (976) и Киевской (887) областях.

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Количество заболеваний в регионах в сутки и количество прививок:

г. Киев - 1673 случая / 1329 прививок;
Винницкая область - 448 случаев / 540 прививок;
Волынская область - 455 случаев / 571 прививка;
Днепропетровская область - 976 случаев / 691 прививка;
Донецкая область - 847 случаев / 486 прививок;
Житомирская область - 544 случая / 512 прививок;
Закарпатская - 208 случаев / 472 прививки;
Запорожская область - 995 случаев / 763 прививки;
Ивано-Франковская область - 184 случая / 526 прививок;
Киевская область - 877 случаев / 449 прививок;
Кировоградская область - 210 случаев / 263 прививки;
Луганская область - 304 случая / 231 прививка;
Львовская область - 804 случая / 792 прививки;
Николаевская область - 449 случаев / 354 прививки;
Одесская область - 844 случая / 1017 прививок;
Полтавская область - 807 случаев / 656 прививок;
Ровенская область - 563 случая / 496 прививок;
Сумская область - 700 случаев / 506 прививок;
Тернопольская область - 357 случаев / 325 прививок;
Харьковская область - 1333 случая / 562 прививки;
Херсонская область - 337 случаев / 543 прививки;
Хмельницкая область - 870 случаев / 674 прививки;
Черкасская область - 695 случаев / 441 прививка;
Черновицкая область - 235 случаев / 496 прививок;
Черниговская область - 520 случаев / 349 прививок.

Привить от коронавируса всех желающих украинцев возможно. Но при условии, что государство будет иметь не менее 1 млн доз инъекций. Об этом заявил главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко. В приоритете вакцинации лиц в возрасте от 60 лет. После этого будут прививать украинцев от 18 лет, которые изъявят желание. Но сначала будут выбирать тех, у кого есть хронические болезни.

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