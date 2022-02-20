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воскресенье, 20 февраля 2022 15:17

"Капитуляция украинской власти — цель Путина" — The Guardian

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&quot;Капитуляция украинской власти — цель Путина&quot; — The Guardian
Зеленский снова предложил Путину встретиться. Фото: Reuters

Основной целью широкомасштабного наступления на территорию Украины для президента России Владимира Путина является оцепление украинской армии и как следствие захвата власти в Киеве.

Однако украинцы будут сопротивляться путинским намерениям, сообщает The Guardian.

"Основными целями будут Офис президента, Верховная Рада, министерства, украинские СМИ и Майдан Незалежности – символическое место украинских продемократических революций", - говорится в публикации.

В издании считают, что основной целью России является скорая капитуляция власти в Киеве и "нейтрализация" украинских лидеров.

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Издание также пишет, что Россия имеет преимущество в сухопутных, морских и воздушных силах, поэтому может прибегнуть к атаке одновременно на нескольких фронтах – с северо-востока, Донбасса и Крыма. Гипотетически сухопутные войска в Беларуси (под прикрытием авиаударов по украинской территории) могут возглавить молниеносное движение на юг, чтобы захватить Киев.

По планам Москвы, украинская армия после оцепления была бы вынуждена капитулировать. Однако и ВСУ, и большое количество вооружившихся гражданских украинцев не планируют сдаваться России ни при каких условиях, и именно это очень усложняет реализацию указанного сценария.

Аналитики говорят, что Россия могла бы выбрать более ограниченное, менее рискованное наступление, чтобы захватить дополнительные территории на востоке Украины и на Донбассе, утверждая независимость промосковских отколотых республик там, как в Грузии в 2008 году. Она также может попытаться захватить основные порты Мариуполя на Азовском море и Одессы на Черном море и создать "сухопутный мост" в Крым.

Президент Украины Владимир Зеленский снова предложил президенту РФ Владимиру Путину встретиться. Так ответил на вопрос, знает ли он, какие у Путина планы по Украине на Мюнхенской конференции по безопасности 19 февраля.

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