Кандидаты в регионах незаконно используют символику "Зе! Комнады" - СМИ

Самовыдвиженец по 27 мажоритарному округу в Днипре Алексей Андрейченко использует в своей предвыбороной агитиации символику партии "Слуга народа", хотя не является представителем этой политической силы. Об этом говорится в статье "Зе!мимикрия": как и зачем кандидаты в депутаты прикидываются "слугами народа" Комментарии.

Политики начали массово копировать кампанию Зеленского

В статье упоминается, что кандидат начисто скопировал для своей агитационной продукции символику, слоганы, стилистику, цвета и даже шрифты, которые использует в агитации партия президента Зеленского. "Твій депутат слуга народу. Олексій Андрійченко. Зробимо їх разом" - эти слова на зеленом фоне прямо сейчас развешаны на 51 биг-борде в Днипре. Андрейченко даже не постеснялся разместить на листовках портрет и цитату Зеленского рядом со своим изображением, хотя к президенту этот кандидат не имеет никакого отношения и связан с совсем другими людьми.

Политики начали массово копировать кампанию Зеленского

Во время встреч с избирателями Андрейченко сопровождает Михаил Лысенко - заместитель мера Днипра Бориса Филатова. По какой причине и на каких основаниях чиновник городской администрации в рабочее время участвует в агитационных мероприятиях не ясно. Как уже упоминалось выше, Андрейченко в областном совете представляет партию "Укроп". Также в материале Комментарии упоминается о том, что "Алексей Андрейченко - один из самых богатых депутатов Днепропетровского областного совета и раскрываются его бизнес-связи.

"Мы сейчас видим, что политики начали массово копировать президентские выборы, в частности копировать кампанию Зеленского", - заявил 5 июля во время пресс-конференции генеральный директор Комитета избирателей Украины Алексей Кошель. Использовать популярность бренда Владимира Зеленского и его партии чтобы запутать избирателей действительно пытаются сотни кандидатов, которые в реальности не имеют к президенту и "Слуге народа" ни малейшего отношения.

Политики начали массово копировать кампанию Зеленского

В статье также говорится, что кандидаты-клоны, которых регистрируют на округах лишь для того, чтобы украсть у конкурента долю процента - уже прошлый век грязных политтехнологий. Новое слово в электоральном мошенничестве - регистрация благотворительных фондов, общественных организаций и частных предприятий с вариацией словосочетания "слуга народа" в названии. Журналисты издания "Зеркало недели" насчитали более 80 мажоритарщиков, которые указали обьектом выдвижения подобные структуры. Большинство из этих организаций были зарегистрированы в 2019 году.

Сегодня фейкового "слугу народа" можно найти едва ли не на каждом округе.

Политики начали массово копировать кампанию Зеленского

К примеру, в Киеве сразу на трех округах (214, 217, 221) от Общественной организации "Слуга народа" (зарегистрированной в марте 2019 года) идут на выборы по одному кандидату. За победу в 74 и 75 округах Запорожской области, а также на 38 округе на Днепропетровщине, будут бороться представители Общественной организации "Слуга для народа" (дата регистрации - май 2019 года). В Полтавской области на 146 округе баллотируется 21-летняя руководительница частного предприятия "Слуга-народа" Татьяна Алексиенко, а одним из ее конкурентов стал директор ЧП "СЛУГА НАРОДА" Виталий Дедюрин. Оба этих "предприятия" были зарегистрированы только в июне.

Политолог Валентин Гладких уверен, что абсолютное большинство фейковых "слуг народа" идет на выборы не для победы, а чтобы оттянуть голоса у партии президента Владимира Зеленского.

"Чтобы помешать этому настоящие кандидаты от "Слуги народа" должны активнее работать со своими избирателями и доносить им правду. Не думаю, что при помощи такой мимикрии кто-то в реальности рассчитывает выиграть выборы", - говорит Гладких.