Кандидаты в мэры вбухали в агитацию в сетях более $200 тыс: кто сколько

Перед вторым туром выборов, который состоится 22 ноября в 11 городах, кандидаты в мэры на агитацию в соцсетях потратили более $200 тыс. Об этом рассказала председатель Гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.

"Агитация, в частности в сети Facebook, по нашим оценкам, стоила им 227 долларов. Это подсчет непосредственно за 8,5 тысяч сообщений и постов, которые рекламировались на платной основе", - сказала наблюдатель, сообщает "Укрінформ"

Среди наиболее активных кандидатов - Олег Синютка (Львов, "Европейская солидарность"), Виктор Шакирзян (Ровно, "Ровно вместе") и Андрей Садовый (Львов, "Самопомощь").

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22 ноября во втором туре местных выборов мэров будут избирать жители Днипра, Львова, Николаева, Полтавы, Ровно, Ужгорода, Черкасс, а также Бердянска, Дрогобыча, Никополя и Славянска.