Кандидаты Тимошенко начали маскироваться под "слуг народа"

В Виннице кандидата- в народные депутаты от "Батьківщина" Людмилу Ваколюк рекламируют на такси.

Фото опубликовала гражданская сеть "Опора"

Агитацию с признаками нарушения наблюдатели зафиксировали 3 и 4 июля на нескольких автомобилях такси. Плакаты с надписью "Ваколюк Людмила. 12 округ. Слуга народа и Родины!" и "Ваколюк Людмила. 12 округ. Твой выбор - моя ответственность!" размещены на заднем или боковом стекле автомобилей.

Кандидат изображена на желто-зеленом фоне, похожем на цвета партии "Слуга народу" президента Владимира Зеленского.

Автор: oporaua.org

Автор: oporaua.org

Активисты напоминают, что размещение политической агитации на общественном транспорте, в том числе такси, запрещено законом.

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21 мая президент Владимир Зеленский опубликовал указ о роспуске парламента. Внеочередные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля. Народных депутатов будут выбирать по смешанной системе - 225 по спискам, другую половину в мажоритарных округах, за исключением округов в оккупированных Россией районах Донецкой и Луганской областей и Крыма.