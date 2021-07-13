Кандидатом в президенты Аваков быть не может - эксперт

Если Рада не проголосует за увольнение Авакова, это только укрепит его позиции, считает эксперт. Фото: facebook.com/arsen.avakov.1

Ничего не указывает на то, что министр внутренних дел Арсен Аваков, который подал заявление на увольнение, планирует побороться за кресло президента.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал политолог Виталий Бала.

"Кандидатом в президенты быть не может. У него нет такого рейтинга. Для этого должен выстраивать определенную технологическую кампанию, избавляться от своих антирейтингов. Об этом надо заявить и оставаться в политике. Пока таких движений не вижу", - отметил Бала.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пересидел Порошенко, третий год держится при Зеленском - о Авакове сделали инфографику

По его мнению, заявление Авакова могло быть технологическим ходом.

"Зеленский сильно теряет свои позиции, в первую очередь - на международной арене. Мы видели провальный визит в Берлин, о котором все молчат. Еще более неприятным будет визит в США. Возможно, команда Авакова просчитала и решила, что сейчас стоит идти ва-банк. Все понимали, что отношения между Офисом президента и министром напрягаются. Голосовать вроде должны 15 июля. А сейчас лето, все хотят отдыхать. Таким образом могли попробовать провернуть ситуацию в свою пользу.

Написать заявление и уйти - разные вещи. Еще должна Верховная Рада проголосовать. Если не проголосует, это только укрепит его позиции. Он продемонстрировал, что не держится за кресло и готов идти в отставку. Если парламент удовлетворит его просьбу, появится другая проблема - кто будет министром? Если назначат некомпетентного человека, будет большая беда. МВД - серьезная структура, там и пограничники, и служба чрезвычайных ситуаций. Чтобы зачистить кадры Авакова, нужно много времени. Возможно, даже годы.

Команда президента обрадовалась этому заявлению. Они с Аваковым ничего не могли сделать. В Кабинете министров все ручные, это исполнители указаний с Банковой. А Аваков работал себе совершенно спокойно. Кроме президента ему никто ничего не мог сказать. И неизвестно, указывал ли ему что-то Зеленский. Его самостоятельность и влиятельность была предохранителем для случайных людей, которые пришли ко власти и пытаются сконцентрировать у себя полномочия. Это заявление дает сигнал людям, которые понимают, что Аваков является определенным балансом для того, чтобы вся власть не сконцентрировалась на Банковой. Эти люди не проголосуют", - пояснил эксперт.

13 июля Арсен Аваков подал заявление на увольнение с должности министра внутренних дел, которую занимал 7,5 лет. Президент Владимир Зеленский уже предложил кандидатуру на эту должность - народного депутата от "Слуги народа" Дениса Монастырского.