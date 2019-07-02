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вторник, 02 июля 2019 16:33

Кандидат вместо гречки начал "сеять" в округе брущатку

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Кандидат в народные депутаты от "Європейська солідарність" (бывшая БПП) по округу №89 в Ивано-Франковской области Сергей Басараб раздает избирателям брущатку.

Фото и видео опубликовали наблюдатели гражданской сети "Опора".

Автор: oporaua.org
 

В поселке Верховина на улице Гуцульского восстания активисты зафиксировали упаковки с брусчаткой с надписью "От Сергея Басараба".

На странице кандидата в Facebook появился сообщение: "Держу слово. Как и обещал, брусчатка для устройства пешеходной и парковочной зоны у Верховинского рынка".

Автор: oporaua.org
 

Поскольку закон запрещает проводить агитацию с предоставлением избирателям, учреждениям, учреждениям, организациям средств или безвозмездно или на льготных условиях товаров и услуг, наблюдатели обратились в полицию.

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Народный депутат-кнопкодав Антон Яценко, который баллотируется на внеочередных выборах в парламент по округу №200 в Черкасской области, привлекает к агитации артистов украинского шоу-бизнеса.

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