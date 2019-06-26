Нардеп-кнопкодав "закупил" звезд

Народный депутат-кнопкодав Антон Яценко, который баллотируется на внеочередных выборах в парламент по округу №200 в Черкасской области, привлекает к агитации артистов украинского шоу-бизнеса.
Фото в Facebook опубликовала волонтер Ольга Сытник.
На фотографии листовки с мероприятиями - "открытие площади Собороности центрального парка" в городе Умань, день города Христиновка и Монастырище.
На приглашениях фотографии дуэта "Неангелы", Дзидзьо, Оли Цыбульской.
"Мероприятие проходит при поддержке кандидата в народные депутаты Антона Яценко", - говориться на листовках.
"А где-то на востоке война, и ежедневно гибнут лучшие сыны Украины", - прокомментировала Сытник.
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Нардеп Антон Яценко входит в число крупнейших кнопкодавов в парламенте.
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