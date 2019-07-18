Кандидат в нардепы позирует с убитыми зебрами и медведями

Фото: UAanimals

Кандидат в народные депутаты, самовыдвиженец Богдан Дубневич позирует с убитыми животными.

Фото обнародовала зоозащитная инициатива UAnimals.

На них Дубневич сидит возле мертвых зебр, медведей.

Он баллотируется по 118 округу на Львовщине. Беспартийный.

Программа кандидата в нардепы имеет эпиграф "И словом, и делом". Своими главными приоритетами Дубневич определяет "консолидации проукраинских политических сил, усиление роли и полномочий органов местного самоуправления".

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Ранее зоозащитники также публиковали фотографии кандидата в нардепы от "Оппозиционного платформы - За жизнь" Владимира Кальцева, который также позировал и улыбался с мертвыми животными.