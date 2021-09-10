Кандидат от "СН" - лидер избирательной гонки на довыборах по 197 округу - социология

Алексей Якубин

Социологическая компания Sociostream опубликовала результаты опроса избирателей 197 округа накануне довыборов в Верховную Раду, которые пройдут 31 октября 2021 года. Напомним, 29 января 2021 года депутат от этого округа Александр Скичко был назначен главой Черкасской ОГА.

По результатам опроса, тройка лидеров на довыборах такова - Войцеховский Виталий ("Слуга народа") - 38%, Владислав Голуб (самовыдвиженец) - 36,7%, Андрей Ильенко ("Свобода") - 8%.

Партийный рейтинги на округе следующие: "Слуга народа" - 39,3%, "Батькивщина" - 15,9%, "Европейская солидарность" - 11,8%, "Радикальная партия Олега Ляшка" - 5%, все другие партии не проходят 5% барьер.

Политическую ситуацию на парламентских довыборах в Черкасской области комментирует эксперт Алексей Якубин: "Как видим, основная борьба, судя по этой новой социологии, развернется между кандидатом от "Слуги народа" и экс-нардепом-мажоритарщиком. Такое мы уже видели. Разрыв между ними находится в рамках статистической погрешности. У Войцеховского от "СН" – 38%, у Голуба – 36,7%".

"Что интересно, Голуб на протяжении многих лет работал с избирателями на округе, - ремонтировал больницы и дороги, занимался благотворительностью, его знают по всей области. Но все равно на старте кампании оказался на втором месте. Да, это пока в рамках статистической погрешности, но все же. Войцеховский же 11 лет работал только в Золотоноше. Да, он три раза подряд избирался мэром, но все же, на мой взгляд, его показатели во многом обусловлены общим рейтингом "СН" на Черкащине. А на региональном уровне можно найти и такие региональные тенденции" - отметил эксперт.

"Поэтому скорее всего вновь грядет очередная битва "команды Президента" с местным нардепом-мажоритарщиком. Выборы на Черкащине обещают быть очень интересными" - подытожил Алексей Якубин.