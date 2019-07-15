Кандидат от партии кума Путина кормил избирателей мороженым

В Николаеве кандидат в народные депутаты агитировал за себя бесплатным мороженым.

Об этом сообщают наблюдатели "Опора"

12 июля в центре города состоялся концерт "при поддержке" кандидата-мажоритарщика по 129-му округу Максима Невинчанного. Тот баллотируется от "Опозиційна платформа - За життя", по списку которой идет кум президента РФ Виктор Медведчук.

Во время концерта всех желающих угощали бесплатным мороженым.

Автор: oporaua.org В Николаеве избирателей кормили мороженым. Наблюдатели обратились в полицию.

Мороженое 12 видов раздавали 2 девушки в футболках с символикой кандидата. Когда наблюдатель поинтересовался, действительно ли мороженое бесплатное, одна из девушек это подтвердила. Собственно, как и большая очередь желающих.

Наблюдатели обратились в полицию с заявлением о нарушении закона.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Телеканал Медведчука отменил показ скандального фильма об Украине

5 партий могут пройти в Верховную Раду на внеочередных выборах, еще 3 политсилы имеют шанс. Об этом свидетельствуют данные опроса, проведенного с 6 по 10 июля. 19 июля будет последним днем, когда партии будут агитировать. В субботу - день тишины, а в воскресенье - голосования на участках.