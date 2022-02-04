Канцлер Германии посетит Украину

Олаф Шольц прибуде в Украину с первым официальным визитом. Фото: Рейтер

В понедельник, 14 февраля, запланирован визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину.

Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, подтвердила его пресс-служба.

Отмечается, что с официальным визитом Шольц впервые прибудет в Украину.

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"ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках "нормандского формата".

Визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины при вызовах безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.

Ранее в СМИ сообщали о приезде Олафа Шольца в Украину 14 февраля. Но официальных подтверждений не было. После Украины канцлер планирует поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно кризиса в Украине.