Канцлер Германии посетит Украину

В понедельник, 14 февраля, запланирован визит канцлера Германии Олафа Шольца в Украину.
Он встретится с президентом Владимиром Зеленским, подтвердила его пресс-служба.
Отмечается, что с официальным визитом Шольц впервые прибудет в Украину.
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"ФРГ является одним из ключевых партнеров и союзников Украины и играет важную посредническую роль в рамках "нормандского формата".
Визит федерального канцлера Германии в наше государство демонстрирует евроатлантическое единство и поддержку Украины при вызовах безопасности для всей Европы", - говорится в сообщении.
Ранее в СМИ сообщали о приезде Олафа Шольца в Украину 14 февраля. Но официальных подтверждений не было. После Украины канцлер планирует поехать в Москву для переговоров с президентом России Владимиром Путиным относительно кризиса в Украине.
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