Канал "Прямой" приобрел квартиру семье шахтера после спора с Зеленским

Жена и трое детей погибшего будут жить в собственной квартире дома, где раньше снимали квартиру Фото: rbc.ua

Телеканал "Прямой", который связывают с бывшим президентом Петром Порошенко, приобрел квартиру семье погибшего шахтера Михаила Павлика. У мужчины остались жена и трое детей - два парня 16 и 15 лет и 8-летняя дочь.

3-комнатная квартира площадью 72 кв. м находится в городе Червоноград на улице Сокальской, 28, сообщается на сайте телеканала.

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Жена и трое детей погибшего будут жить в собственной квартире дома, где раньше снимали квартиру.

30 мая во время визита на шахту Львовщины, где в результате аварии погибли двое горняков, президент Владимир Зеленский имел словесную перепалку с журналисткой телеканала "Прямой". Зеленский предложил журналистке, чтобы он и телеканал "Прямой" скинулись 50% на 50% и купили квартиру семье шахтера.