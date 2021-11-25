Канада собирается увеличить военную помощь Украине

Канада намерена помочь Украине. Фото: Украинская правда

Правительство Канады рассматривает возможность усиления своей военной миссии в Украине на фоне агрессивной активности России на границе.

Недавно назначенная на пост министра национальной обороны Канады Анита Ананд рассматривает возможность укрепления воинского контингента в Украине. Один из них - направление нескольких сотен канадских военнослужащих, газету The Globe and Mail.

Также изучается вариант переброски в Украину из Румынии канадских истребителей CF-18 или направление в Черное море боевого корабля Военно-морских сил Канады.

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В Белом доме не подтвердили и не опровергли информацию о возможности отправки в Украину дополнительных вооружений. Президент США Джо Байден ранее распорядился предоставить Украине военную помощь в размере $60 млн за счет средств Пентагона.