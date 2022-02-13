Канада приостанавливает работу своего посольства в Киеве

Услуги посольства Канады будет предоставлять временный офис во Львове. Фото: Pexels

Из-за угрозы российского вторжения Канада временно приостановит работу своего посольства в Киеве и будет оказывать услуги во Львове.

Об этом сообщило МИД Канады.

"Учитывая дальнейшее ухудшение ситуации в сфере безопасности, вызванное наращиванием российских войск на границе Украины, мы перенесем нашу деятельность во временный офис во Львове и временно приостановим работу нашего посольства в Киеве", - говорится в заявлении.

В МИД сообщают, что услуги будут предоставляться по предварительной записи и предупреждают о возможных ограничениях в оказании помощи.

"Дипломатическое присутствие Канады и активное участие в Украине будет продолжаться. Услуги для граждан Канады также будут продолжать предоставляться из временного офиса только по предварительной записи. Однако наши возможности оказывать консульскую помощь могут становиться все более ограниченными", - говорится в сообщении.

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Кроме этого, МИД призывает своих граждан покинуть Украину.

"Как всегда, нашим приоритетом в этих ситуациях является обеспечение безопасности и безопасности всех канадцев на местах. Канадцы должны и дальше избегать поездок в Украину. Мы призываем тех, кто сейчас находится в Украине, уехать сейчас", - подчеркнули в ведомстве.

Работу посольства в Киеве обещают возобновить после улучшения ситуации безопасности в Украине.

"Мы возобновим работу в посольстве в Киеве, как только ситуация с безопасностью в Украине позволит обеспечить надлежащее предоставление услуг и обеспечить безопасность наших сотрудников", - сообщили в МИД.

Германия временно переводит генконсульство из Днепра во Львов. В то же время, посольство в Киеве продолжит свою работу, но уменьшит количество дипломатов.