Канада обеспокоена возвращению России в ПАСЕ

Канада против возвращения России в ПАСЕ. Фото: РБК

Канада обеспокоена решением Парламентской Ассамблеи Совета Европы возобновить участие России в работе в организации без ограничений права голоса.

"Мы должны и в дальнейшем возлагать на Россию ответственность за ее нарушение международного права и суверенитета и территориальной целостности Украины", - говорится в заявлении Министерства международных дел Канады в Twitter.

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Напомним, Парламентская ассамблея Совета Европы в ночь на 25 июня поддержала резолюцию, которая меняет санкционный механизм. В этом же документе приглашают Россию вернуться к работе в ПАСЕ без ограничений права голоса. 118 делегатов проголосовали за, 62 - против, еще 10 воздержались. Перед этим ПАСЕ отклонила более 200 поправок, которые подготовила украинская делегация для блокировки возвращения российской делегации в эту организацию.