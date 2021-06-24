Канада не нашла умысла Ирана в уничтожении самолета МАУ

Канада провела экспертизу в крушении МАУ. Фото: Reuters

Официальная судебно-медицинская экспертиза катастрофы самолета МАУ, проведенная в Канаде, вроде не обнаружила подтверждений версии, что он был сбит преднамеренно.

"Хотя команда судебно-медицинской экспертизы не выявила доказательств того, что уничтожение самолета рейса PS752 было умышленным, это никоим образом не освобождает Иран от ответственности за гибель 176 невинных людей", - сообщает канадский общественный вещатель CBC News после ознакомления с отчетом, который пока не было обнародовано.

Иран не предоставил "достоверного объяснения, почему и как "его военные сбили самолет." Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привела к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены", - говорится в отчете.

Этот официальный отчет открывает Канаде путь к возможному введению санкций против Ирана: "Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно подвергли рейс PS752 и другие гражданские самолеты опасности, создав условия, в которых оператор боевой системы мог запустить ракеты, не удосужившись принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска ".

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8 января 2020 в Иране был сбит самолет авиакомпании "Международные авиалинии Украины", выполнявший рейс PS752 по маршруту Тегеран - Киев. На борту находились 176 граждан шести стран: Ирана, Канады, Украины, Швеции, Афганистана и Великобритании. Все они погибли.