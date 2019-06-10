Кампанией партии Порошенко будет заниматься пиартехнолог и нардеп

Порошенко сам формировал список своей партии, пишут журналисты. Фото: Facebook

Избирательной кампанией партии "Європейська солідарність" Петра Порошенко будет руководить пиартехнолог Олег Медведев.

Об этом пишет "Українська правда", ссылаясь на собственные источники.

Медведеву поручили заниматься стратегией кампании после проигрышной президентской гонки Порошенко, за которую отвечал нардеп Игорь Грынив.

Помогать Медведеву нардеп из "Народний фронт" Виктория Сюмар, которая будет заниматься креативом и визуальной частью кампании партии "ЕС".

"Грынив "сдулся". Эта кампания показала, что он не успевает в ногу с новыми технологиями и не испытывает эмоцию молодежи. Но нельзя сказать, что он не участвует в кампании. Берет, но в телефонном режиме", - рассказывает источник в офисе "Європейська солідарність".

Собеседники также рассказывают, что Порошенко в привычной манере микроменеджмента самостоятельно составлял избирательный список своей партии и никого не подпускал к его формированию.

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Петр Порошенко заявил о готовности стать премьер-министром, если на досрочных парламентских выборах победит его партия.