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вторник, 25 мая 2021 19:48

Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач

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Какую пользу будет иметь Зеленский от аудита государственных дач
"Госдачи часто использовали в качестве бонусов в политических торгах", говорит политолог Ярослав Макитра. Фото: Liga.net

Аудит государственных дач в элитных поселках Конча-Заспа и Пуща-Водица под Киевом президент Владимир Зеленский использует для получения электоральных бонусов. Так попытается показать, что борется с рудиментом советской системы. Такое мнение Gazeta.ua выразил политолог Ярослав Макитра.

"Для Зеленского и его Офиса это очевидно електоральная история. Таким образом президент получает бонусы. Государственные дачи, депутатская неприкосновенность, кортежи – это рудименты старой системы, с которой Зеленский обещал бороться. Демонтаж понятия "государственная дача" будет електоральним плюсом. Если это доведут до конца", – отмечает политолог.

Также добавляет: "Тот факт, что Зеленский живет на госдаче, президент трактует, как способ увидеть, что там происходит. Если он будет жить весь свой срок там, то мало кто поверит в такие месседжи. Они и сейчас звучат сомнительно. Если президенту удастся "зачистить" эти госдачи и самому тоже съехать, то можно говорить, что это удачный шаг. Если закончится сменой одних чиновников на других, то это будет электорально обратный эффект".

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Политолог также вспоминает, что государственными дачами много лет пользовались чиновники, поэтому закрывали глаза на неэффективное использование территории.

"Те, кто был у власти, пытались себе это оставить. Эти дачи также продавали под хитрыми схемами за большие деньги, а по документам шла аренда. Смешные суммы шли в бюджет. Госдачи часто использовали в качестве бонусов в политических торгах. Ющенко когда отчуждал Межигорье для Януковича, Кучма получил дачу после завершения каденции".

Для государства глобально от дач пользы будет не так много, но там можно сделать рекреационную зону, объясняет политолог. Добавляет: "Особенно, если учитывать, что это под Киевом. Можно использовать для детских лагерей, могут поселяться бывшие воины АТО, ветераны, социально незащищенные группы, которые в этом нуждаются".

Зеленский анонсировал аудит госдач на прошлой неделе после СНБО. Планируют установить перечень лиц, десятилетиями проживающих на государственных дачах Дома отдыха Конча-Заспа и комплекса отдыха Пуща Водица. В целом это более 100 госдач и резиденций.

Комплекс отдыха Пуща-Водица и Дом отдыха Конча-Заспа, на территории которых расположены государственные дачи, находятся под Государственным управлением делами, содержится за счет государства. Площадь этих VIP-поселков, по данным ГУД, составляет почти 300 гектаров. На территории Конча-Заспы размещен 71 дачный дом и четыре пансионата на 145 номеров. В Пуще-Водице – пансионат на 36 номеров, 30 домов на 71 семью и различные заведения: клуб-столовая, буфет, склады, прачечная, магазин, бильярдная.

Там до сих пор живут несколько сотен членов предыдущих правительств, среди которых: бывший председатель Верховной Рады Владимир Литвин, ексгенпрокурор Святослав Пискун, второй президент Украины Леонид Кучма.

Александр Тупицкий, которого президент Зеленский отстранил от должности председателя Конституционного суда и отменил его назначение судьей, пять месяцев не платил за пользование и шесть месяцев за коммуналку. Чтобы его выселить, понадобилось полгода – он освободил дом только в апреле этого года.

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