Какой будет судьба "Слуги народа"

Пока Зеленский будет иметь рейтинг - будет и "Слуга народа", говорит эксперт. Фото: bykvu.com

В Украине жизненный цикл партий - 10-15 лет. Об этом Gazeta.ua сказал политолог Владимир Фесенко.

"С партий, представленных в парламенте, единственная, которая долго работает с одним и тем же лидером - "Батькивщина" во главе с Тимошенко.

Похожая ситуация в партии Порошенко. Он в свое время создавал "Солидарность", но она участвовала в создании Партии регионов, затем - "Нашей Украины". Некоторое время существовала только на бумаге. В 2014 году партию восстановили под новым названием БПП. Сейчас она называется "Европейская солидарность".

Другие партии были созданы в последнее время. "Слуга народа" - в 2017 году. "Голос" фактически появился только в прошлом году.

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Многие партии, которые были созданы еще в 90-е годы, политически исчезли, не имеют популярности. Рейтинг политсил в абсолютном большинстве случаев зависит от рейтинга лидера. Есть такой - и партия влияет на процессы, представленная в парламенте.

Пока Зеленский будет оставаться в политике, будет президентом, сохранит рейтинг, то будет и "Слуга народа". Если же решит уйти из политики, партия формально останется. Но какой будет ее судьба, сказать трудно.

Если в политике останется Дмитрий Разумков, будет рейтинг, ядро партии сохранится - тогда "Слуга народа" будет существовать. А если вместе с Зеленским уйдут с политики большая часть его соратников, то кто знает, какая судьба будет у партии.

Вспомним "Нашу Украину". Был Ющенко активным политиком, партия была представлена в парламенте. Ющенко ушел - партия формально существует, но реально игроком не является", - говорит Владимир Фесенко.

На 1 января в Украине зарегистрировано 349 партий. Это один из самых высоких показателей в Европе.