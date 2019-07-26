Какой будет новая Рада. Прогноз лидера "Слуги народа" Разумкова

Разумков: "Отныне парламент будет работать иначе". Фото: Политека

В новой Верховной Раде депутаты будут нести ответственность за коррупцию и не будут иметь возможности голосовать друг за друга.

"Ситуация уникальная, когда одна политическая сила набрала такое ​​рекордное количество людей в парламент", - сказал в эфире программы "Право на власть" лидер партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков.

Ранее появление новых политиков в Раде не приводила к революционным изменениям. "Хозяева процесса оставались те же. Менялись люди в Раде, но они не могли переломить ситуацию", - отметил Разумков.

Он пообещал, что отныне парламент будет работать иначе, чем предыдущие. "У нас не будет Чечетов сидеть. У нас не будет семафоров, кнопкодавства. Отпечатки пальцев уникальны - а мы хотим ввести систему сенсорной кнопки. Мы ее введем", - пообещал он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Разумков рассказал, какой опыт Парубия не используют в новой Раде

Разумков пояснил, что система уже давно готова, а почему она не внедрена - риторический вопрос. "Она находится в Верховной Раде уже два созыва - 10 лет. А она почему-то не работает", - заявил он. При этом политик допустил, что ктото из членов его партии может нарушить закон, потому что их проходит сейчас 254, а душа каждого человека до конца непостижима, поэтому "всякое бывает". "Но это - коррупция. А за коррупцию депутат, особенно без депутатской неприкосновенности, будет сидеть - не успеет уехать", - заверил лидер "Слуги народа".

Напомним, 21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в ВР. В парламент проходят пять партий. Среди них: "Слуга народа", "Оппозиционная платформа - За жизнь", "Европейская Солидарность", "Батькивщина" и "Голос" (около 6%). На грани статистической погрешности находится также и партия "Сила и честь".