Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 477
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 432
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 243
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 621
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1062
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 702
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1917
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Увольнение Холодницкого связали с делом Привата и Ермаком
Просмотров: 2736
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
Зеленский 20 лет в политике, он не новое лицо
2 Просмотров: 1944
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Зеленский не меняет системы. Назначение Кравчука и Фокина это доказывает
Просмотров: 333
Фото
Все фото
5
1
3
3
17
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Школьница-рекордсменка вручила Зеленскому черный пояс по каратэ
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале &quot;Країна&quot;
Из нужника вылезали крысы, и я читал им лекции. Чтобы не потерять себя - самое интересное в журнале "Країна"
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Футбольный матч задержали на час, чтобы Зеленский первым ударил по мячу
Шовковский идет на выборы
Шовковский идет на выборы
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
На Марш защитников Украины пришли десятки тысяч людей
Видео
Все видео
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
На выборы в Киев покупают людей из другого города за 1 тыс. грн - "Опора" разоблачила схему
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
"Не будет мэра - приеду" - Зеленский снова вспомнил о городском голове Черкасс
В Кропивницком кафе, куда зашел Зеленский, окружили стеной
В Кропивницком кафе, куда зашел Зеленский, окружили стеной
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Зеленский зашел в McDonald's. Что заказал
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1773
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 540
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 801
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5607
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3294
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
Просмотров: 153
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
пятница, 28 августа 2020 21:44

Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ

  Комментировать
Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ
КСУ пересмотрел ограничения. Фото: pexels.com

Ограничения прав и свобод граждан во время карантина противоречат Конституции Украины.

Такие ограничения могут устанавливаться лишь актом Верховной Рады, сообщает КСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Неконституционным признали установление предельного размера зарплат чиновников и судей на период карантина.

Ограничения выплат являются допустимым только в условиях военного и чрезвычайного положений. В таком случае они должны быть пропорциональными и с установлением четких сроков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Миллиарды гривен, нарезанных в Covid-фонд" - журналист рассказал, как неделю ждал результат теста

Остановка общественного транспорта и запрет деятельности общественных заведений тоже являются нарушениями Конституции.

КСУ признал неконституционным приостановление возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

После введения карантина украинские покупатели перешли в онлайн. Это также повлияло на рынок труда. Спрос вырос на антикризисных маркетологов, пиарщиков, программистов, курьеров и SMM специалистов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

Крестьянам начали выдавать паспорта

Вынесли приговор участникам организации, готовившей восстание

Жестоко убили темнокожего подростка

Произошла трагедия на авиашоу

Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле

Принц развелся с принцессой

Поэта бросили в карцер за чтение книги

Самое читаемое
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
17-летнюю девушку изнасиловали в туалете ресторана
4
 Просмотров: 47088
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
Звезда Instagram в мини-бикини покоряет интернет
8
 Просмотров: 21285
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
Мексиканка публикует горячие фото в нижнем белье
7
 Просмотров: 20602
Соблазнительница Лола со &quot;Школы&quot; устроила фотосессию топлес
Соблазнительница Лола со "Школы" устроила фотосессию топлес
7
 Просмотров: 11475
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 11070
Политика
У Зеленского прокомментировали решение КСУ относительно Сытника
У Зеленского прокомментировали решение КСУ относительно Сытника Просмотров: 342
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
Появилось впечатляющее видео с Марша защитников
 Просмотров: 1017
Назначение Сытника головой НАБУ определили неконституционным - СМИ
Назначение Сытника головой НАБУ определили неконституционным - СМИ Просмотров: 234
Елена Зеленская возмущена фейками в соцсетях
Елена Зеленская возмущена фейками в соцсетях 1 Просмотров: 1557
САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского
САП закрыла дело Роттердам+. Его назвали первым слитым при президентстве Зеленского 1 Просмотров: 441
Больше всего комментируют
5
Зеленский пообещал уехать с дачи в Конча-Заспе
5
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
4
Расстрел автобуса под Харьковом: рассказали новые подробности
2
Коломойский и Боголюбов покупали элитную недвижимость на средства ПриватБанка - Следствие Инфо
2
Партия Пальчевского, которой заклеили борды по всей стране, задекларировала ноутбук, стол и два стула
Голосов: 17553
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua