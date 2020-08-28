Какие ограничения карантина признали неконституционными - СМИ

КСУ пересмотрел ограничения. Фото: pexels.com

Ограничения прав и свобод граждан во время карантина противоречат Конституции Украины.

Такие ограничения могут устанавливаться лишь актом Верховной Рады, сообщает КСУ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на источник.

Неконституционным признали установление предельного размера зарплат чиновников и судей на период карантина.

Ограничения выплат являются допустимым только в условиях военного и чрезвычайного положений. В таком случае они должны быть пропорциональными и с установлением четких сроков.

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Остановка общественного транспорта и запрет деятельности общественных заведений тоже являются нарушениями Конституции.

КСУ признал неконституционным приостановление возможности списания денег из государственного и местных бюджетов на основании решения суда.

После введения карантина украинские покупатели перешли в онлайн. Это также повлияло на рынок труда. Спрос вырос на антикризисных маркетологов, пиарщиков, программистов, курьеров и SMM специалистов.