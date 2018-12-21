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пятница, 21 декабря 2018 11:01

Какая ситуация с зарплатами в стране

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Какая ситуация с зарплатами в стране
К концу года средняя зарплата в Украине будет 10 тыс. грн, говорит премьер Владимир Гройсман.

Если украинцам будут платить умеренно достойную зарплату, никто никуда не поедет. Об этом сказал премьер-министр Владимир Гройсман в интервью журналу "Країна".

"Украинцы могут согласиться получать даже на 200-300 евро меньше, чем в Европе, но быть дома. И это должно быть выгодно всем.

В разговорах с инвесторами всегда говорю: размещайте здесь свое производство. Украинцы прекрасные работники. Сотни немецких предпринимателей настроены инвестировать сюда. Украина - благодатная сейчас", - пояснил глава правительства.

Средняя заработная плата по стране на октябрь - 9,2 тыс. грн, рассказал премьер.

"До конца года будет 10 тысяч. Но надо расти дальше. Должна расти и квалификация, и оплата труда. Кстати, в бюджет заложили средства на подготовку профессиональных кадров до 2021-го", - сказал Гройсман.

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Полную версию интервью читайте в журнале "Країна" за 20 декабря.

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21
декабря

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