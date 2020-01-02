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четверг, 02 января 2020 17:56

"Какая разніца, под чєм і с кєм" - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением

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&quot;Какая разніца, под чєм і с кєм&quot; - Вакарчук ответил Зеленскому стихотворением
Вакарчук ответил Зеленскому на "какая разница".

Лидер "Голоса" Святослав Вакарчук ответил на новогоднее видеообращение президента Владимира Зеленского.

Аудио стихотворения появилось в сети.

Приводим текст полностью дословно.

"Для мене справді є різниця де,

Для мене є різниця з ким, куди і звідки.

Все очевидно: хтось вперед іде,

А хтось стає навколішки й навшпиньки.

А щодо того, хто кому товариш, друг і брат,

На щастя, кожного я право поважаю,

Але не поважаю я порад, як через пекло проповзти до раю.

І як підставити щоку під чобіт зла, і як закрити гідність у коптьорку,

І тих, хто молиться на голову козла, і тих хто в сує одягає гімнастьорку.

У кожного свій погляд на життя,

Свої слова, гріхи і протиріччя.

Старіють очі і від сміху і від сліз,

Та не буває без очей обличчя.

Як не буває без обличь людей,

І не буває без людей держави.

Какая разніца, под чєм, под кєм і с кєм,

Коли овець зганяють вовкодави.

Коли нема зубів, вже все одно жувати шоу чи смоктати серіали,

Яка різниця, сало чи попкорн,

Коли тебе на мило готували.

Ви кажете, що кожного колись потрібно врешті-решт нагодувати,

Я згоден з цим, але навіщо всім солодку вату в душу заганяти.

Ми творимо державу чи колгосп?

Ми пишемо історію чи казку?

Ми хочем без наркозу перемог,

Чи хочемо під опіум поразки?

Для мене справді є різниця де, і хто і з ким готовий побрататся.

Не проживе держава без людей,

Людей, що вовкодавів не бояться".

Стихотворение можно послушать ЗДЕСЬ

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В видеообращении президент Владимир Зеленский заявил: "Неважно как названа улица, потому что она освещена и заасфальтирована. Нет разницы, у какого памятника ты ждешь девушку".

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Дата
02
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