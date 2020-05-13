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среда, 13 мая 2020 22:49

Как Зеленский позаводил во власть "кварталовцев" и их родственников

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Как Зеленский позаводил во власть &quot;кварталовцев&quot; и их родственников
Обещание относительно кумовства не исполнилось. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский, несмотря на обещание на выборах "кумовства не будет" заводит во власть "кварталовцев" и их родственников.

Первыми своими решениями президент назначил главой СБУ своего друга детства Ивана Баканова, которого до этого он подтянул работать руководителем ООО "Квартал 95", пишут "Букви"

Сергей Шефир - давний друг и бизнес-партнер Зеленского, совладелец студии "Квартал 95" становится советником президента. И сегодня он один из трех человек, которые принимают кадровые решения в стране. Кроме него - это еще президент и председатель Офиса президента Андрей Ермак.

Последний - 8 лет друг президента, и именно это стало ключевым пунктом в решении оставить Ермака в должности, когда всплыли записи, на которых брат руководителя ОП торгует должностями, пишут журналисты.

С "Квартала" на Банковую перешли исполнительный продюсер Сергей Трофимов и сценарист Игорь Костюк.

Теперь один - заместитель руководителя ОП по региональным вопросам, а второй - по вопросам информполитики и коммуникаций.

Также из "Квартала" в пресс-службу президента перешла Ирина Победоносцева.

Старый знакомый Зеленского по КВН Сергей Сивохо на несколько месяцев стал советником секретаря СНБО, пока бунтовать против его политики "примирения" в Донбассе не стала даже фракция "Слуга народа".

Руководителем внешней разведки, затем заместителем председателя СБУ и в конце концов советником министра внутренних дел Арсена Авакова стал еще один друг "Квартала", экс-нардеп от "Батькивщина" Владислав Бухарев. Многие годы депутат постоянно привлекал "Квартал" к своим пиар-акциям в округе и, по слухам, является кумом Евгения Кошового, а его жена подрабатывает в "Квартале" сценаристом (последнее, правда, там официально отрицают). И вот теперь Зеленский сам дал ему работу.

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Вице-спикер Руслан Стефанчук знакомый с Зеленским много лет благодаря КВН.

Председателем Государственного управления делами стал Сергей Борзов, бывший директор команды КВН "Веселые перцы". Его тесть - Наум Боруля, который в свое время был "правой рукой" Александра Маслякова в игре КВН и занимал должность гендиректора компании "АМиК". Дочь Борули Ирина Борзова избралась депутатом от "Слуги народа" по 14 округу в Винницкой области.

Также от "Квартала" в ВР попали минимум 5 депутатов - актер Юрий Корявченков, юморист "Мамахохотала" Роман Грыщук, совладелец "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, пиарщица Ольга Руденко, сценарист Александр Кабанов.

Ткаченко также устроили советником секретаря СНБО.

Сегодняшний председатель регламентного комитета Сергей Кальченко в 2019 году помог российскому актеру из "Сватов" Федору Добронравову в суде отменить запрет на въезд в Украину. Как известно, россиянин делал антиукраинские заявления и поддерживал аннексию Крыма Россией.

12 мая Зеленский назначил экс-пресс-секретаря "Квартал 95" Татьяну Руденко, сестру депутата Ольги Руденко, членом Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания.

А еще, кроме "Квартала", есть родственники и знакомые.

Штаб "Слуги народа" на Полтавщине на местных выборах возглавил Сергей Корявченков, двоюродный брат "Юзика". Руководитель ЗАО "Рыжевский гранитный карьер" в мае прошлого года претендовал на должность председателя Полтавской ОГА, но его победил кандидат от Авакова Олег Синегубов.

Нардеп Николай Тищенко не скрывает, что является кумом Андрея Ермака.

Также в список "слуг" попали знакомые Зеленского по школе.

Нардеп, председатель оборонного комитета Александр Завитневич - муж одноклассницы Зеленского Натальи. Говорят, их семьи очень дружны.

Училась в одной школе с Зеленским и нардеп Татьяна Цыба. "Да, учились в одной школе, но я на год старше. Вместе делали КВН, но после этого не общались", - рассказала депутат. В список она попала, скорее, как представительница пресс-службы Зеленского на выборах.

Влиятельные "кварталовцы" привели на должности своих людей.

Председатель Запорожской ОГА Виталий Туринок неоднократно появлялся на публичных мероприятиях с владельцем компании "Золотий Вік" Дмитрием Поповым. И по слухам, именно последнему председатель ОГА обязан должностью. "Тобі личить моє кохання", - раздается за кадром голос Зеленского с рекламы.

По протекции уже упомянутого Максима Ткаченко, как утверждают СМИ, получил должность экс-председатель Луганской военно-гражданской администрации Виталий Комарницкий.

Директор Департамента городского благоустройства исполнительного органа Киевского горсовета Алексей Кулеба был назначен на должность по рекомендации Андрея Ермака.

Будучи кандидатом в президенты в прошлом году Владимир Зеленский заявлял журналистам: "Не переживайте. Кумовства у нас не будет".

4 года назад Студия "Квартал 95" высмеивала за "кумовство" 5-го президента Петра Порошенко. Тогда они пели о экс-генпрокуроре Юрии Луценко.

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