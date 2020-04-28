"Как ваши дела?" - первая леди поговорила по телефону с врачом скорой

Супруга президента поблагодарила медработницу за работу в тяжелые дни эпидемии коронавируса

Супруга президента Елена Зеленская поговорила по телефону с доктором скорой помощи.

Так первая леди приняла участие в социальной кампании Министерства здравоохранения "Поддерживаю врачей".

Елена Зеленская позвонила Анастасии - фельдшеру Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Житомирского областного совета.

"Доброе утро. Мне очень приятно, что имею такую возможность вам лично позвонить и от всех людей в Украине сказать большое спасибо за то, что вы делаете и выбрали эту благородную профессию", - обратилась первая леди.

- Как ваши дела? Как ваша работа?

- Начало дня, но уже выезжали. Сейчас наступили такие дни, что стали чаще выезжать на вызовы. Нам очень приятна такая поддержка. Берегите себя, мойте руки обязательно, - ответила медик.

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По состоянию на утро 28 апреля, в Украине 9410 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19, из них 239 летальных, 992 пациента выздоровели. За сутки зафиксировали 401 новый случай.