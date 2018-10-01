Как Украина устояла в войне с РФ - украинский блогер представит книги во Франкфурте

Это важно - в центре Европы рассказать как можно большему количеству людей о нашей борьбе за независимость, говорит блогер и аналитик Олег Пономарь. Фото: Gazeta.ua

На украинском стенде Франкфуртского фестиваля политический блогер и аналитик Олег Пономарь представит свои книги "Витрина" и "Колесо истории. Украина 2015-2018". В них автор дает свой анализ политических и экономических процессов в Украине и мире, начиная с периода зимы 2013-2014 годов.

"Я думаю, что это важно для Украины. В самом центре Европы рассказать как можно большему количеству людей о нашей борьбе за независимость, о войне, о наших героях военных и волонтеров. О наших реформах, о том как меняются люди, их менталитет и вся страна, о том как Украина возвращается в Европу после вынужденного отсутствия - это очень и очень важно. Поэтому и для меня это очень почетно и ответственно".

Автограф-сессия состоится 14 октября.





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Франкфуртская книжная ярмарка началась 10 октября в Германии. Это одна из крупнейших книжных событий мира. В этом году в ней примут издатели и писатели из 102 стран.

17 украинских издательств станут участниками события.