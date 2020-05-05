"Как только исключим, вслед побегут 10-20" - Арахамия о том, почему из фракции не выгоняют Дубинского с Бужанским

Дубинский с Бужанским шли в парламент от "Слуги народа" по округам.

Во фракции "Слуга народа" некоторые ее раскачивают, ожидая исключения. Об этом сказал председатель фракции Давид Арахамия, комментируя, почему не исключают нардепов Максима Бужанского и Александра Дубинского.

"На самом деле сейчас многие раскачивают фракцию, ожидая исключения. Как только мы исключим одного или двух, вслед побегут 10-15-20 по каким-либо причинам.

А причину депутат легко придумает: мол, не согласен с какими-то политическими позициями, давили на него, а он всегда хотел иначе. В результате у нас взлетит монобольшинство, и мы вынуждены будем пойти с кем-то в коалицию", - сказал Арахамия в интервью "Новое время".

"Знаете, роковая ошибка, которую мы сделали в самом начале: нужно было принимать императивный мандат. Сейчас уже императивный мандат невозможно принять, нужно быть реалистом. С императивным мандатом управлять фракцией было бы на порядок легче", - заявил Арахамия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Бужанский хочет изменить закон о языке образования в Украине

В Верховной Раде 9-го созыва работают 424 народных депутата. 248 представителей фракции "Слуга народа", 44 - ОПЗЖ, 27 - "Европейской солидарности", 24 - "Батькивщины", 20 - "Голоса", 22 - группы "За будущее", 17 - "Довира". Свою работу начали в прошлом году 29 августа.