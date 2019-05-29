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среда, 29 мая 2019 09:32

Как стать членом партии Вакарчука

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Как стать членом партии Вакарчука
К партии "Голос" сможет присоединиться любой при определенных условиях. Фото: gdb.rferl.org

Примкнуть к партии Святослава Вакарчука "Голос" сможет любой человек, который не связан с коррупцией, олигархическим или российским бизнесом.

Об этом рассказал заместитель председателя партии Роман Юрчишин.

"На первом съезде мы только обсудим процедуру выдвижения кандидатов в народные депутаты, как по списку, так и по мажоритарным округам. Однако одновременно процесс создания партии "Голос" будет продолжаться. Новые люди будут участвовать в нашей команды - кто-то в статусе волонтеров, кто-то в статусе членов партии", - говорит он.

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Местные выборы, на которые партия "Голос" собирается идти, состоятся 2020-го. Кроме того, заместитель председателя партии заявил, что они не будут объединяться с партией "Сила людей", как говорилось ранее. Законодательство требует, чтобы в списке политической силы на выборах были или ее представители, или беспартийные.

"Дедлайны у нас очень жесткие, потому что нам нужно к съезду, который, вероятно, состоится до 10 июня, занести документы в ЦИК. За этот период мы анкетируем, и для тех, кого видим достаточно перспективным, проведем собеседования. Поэтому сейчас активная база формирования списка. Будем надеяться, что сможем пообщаться со всеми", - говорит Юрчишин.

По его словам, списки партийных кандидатов откроют в день подачи списков в ЦИК.

"Надеемся, что откроем списки до 21 июня. В этот день все списки окончательно подаются в ЦИК. Мы заинтересованы, чтобы избиратели оценили тех, кто будет вести партия" Голос "в парламент", - говорит заместитель главы партии..

Партия "Слуга народа" продолжает возглавлять рейтинг.

Если бы внеочередные парламентские выборы состоялись в ближайшее воскресенье, в Верховную Раду попали бы 6 партий. Высокие шансы преодолеть проходной барьер также партия "Сила и честь" Игоря Смешко.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Институтом социологических исследований "Основа".

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